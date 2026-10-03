برنامه «زنگ امید» با محوریت روایت فعالیت‌ها، ایده‌ها و دستاورد‌های دانش‌آموزان در رشته‌ها و حوزه‌های مختلف، هر شب ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه یک پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امید نعیمی‌خرد، تهیه‌کننده و پژوهشگر برنامه «زنگ امید»، با حضور در استودیو شبکه خبر، با تشریح رویکرد فصل دوم این برنامه گفت: این مجموعه روایتگر دانش‌آموزانی است که در رشته‌ها و حوزه‌های مختلف، با شناسایی مسائل پیرامون خود و تلاش برای حل آنها، دست به ابتکار و ساخت محصولات و طرح‌های مختلف زده‌اند، از طراحی ربات و دارو تا فعالیت‌های محیط‌زیستی، کشاورزی، ادبیات و طراحی لباس.

وی افزود: منظور از نخبه در این مجموعه صرفاً دانش‌آموزی با معدل یا نمرات بسیار بالا نیست، بلکه دانش‌آموزانی مورد توجه قرار گرفته‌اند که در یک حوزه مشخص، با هدف حل یک مسئله یا رفع نیازی در اطراف خود، دست به ابتکار زده و در مواردی حتی موفق به ثبت اختراع شده‌اند.

نعیمی‌خرد گفت: برخی از این دانش‌آموزان در جشنواره‌های علمی دانش‌آموزی کشور و حتی رقابت‌های بین‌المللی موفق به کسب مقام و مدال شده‌اند، اما آنچه برای «زنگ امید» اهمیت داشته، علاوه بر موفقیت علمی، دغدغه‌مندی آنها نسبت به مسائل پیرامونشان بوده است.

وی با اشاره به تنوع رشته‌های دانش‌آموزان حاضر در این برنامه گفت: در میان موضوع های برنامه، دانش‌آموزانی از حوزه‌های رباتیک، برنامه‌نویسی، زیست و شیمی حضور دارند، اما دامنه موضوعات به علوم تجربی و ریاضی محدود نمی‌شود. دانش‌آموزانی در حوزه کشاورزی، زبان و ادبیات فارسی، طراحی لباس و محیط زیست نیز در این برنامه معرفی شده‌اند.

وی افزود: برای نمونه، یکی از دانش‌آموزان در بروجرد با دغدغه محیط زیست، سامانه‌ای برای کمک به حفاظت از محیط زیست استان لرستان طراحی کرده و دانش‌آموز دیگری نیز با هدف کمک به خانواده‌اش در فعالیت‌های کشاورزی، وسیله‌ای برای سم‌پاشی و جابه‌جایی در مزرعه طراحی و ساخته است.

تهیه‌کننده «زنگ امید» درباره گروه سنی شرکت‌کنندگان نیز گفت: یک دانش‌آموز دوره ابتدایی در میان موضوع ها حضور داشته و سایر دانش‌آموزان عمدتاً در دوره متوسطه اول و دوم تحصیل می‌کنند. دختران و پسران نیز در این مجموعه حضور دارند.

نعیمی‌خرد درباره نحوه شناسایی موضوع ها گفت: گروه پژوهش تلاش کرده است در تهران و سایر استان‌ها، با کمک افراد فعال در آموزش‌وپرورش، مربیان پژوهشی و آموزشی و افراد مرتبط با فعالیت‌های علمی دانش‌آموزان، موضوع های مناسب را شناسایی کند. در مرحله بعد، دانش‌آموزانی انتخاب شده‌اند که علاوه بر فعالیت علمی، داستان شکل‌گیری ایده و مسیر رسیدن آنها به دستاورد نهایی، ظرفیت روایی و الگوآفرینی برای دیگر نوجوانان را داشته باشد.

وی با تأکید بر واقعی بودن روایت‌های برنامه گفت: بخش قابل توجهی از آنچه در «زنگ امید» دیده می‌شود، در واقعیت اتفاق افتاده است، برخی طرح‌ها ساخته شده‌اند و برخی دانش‌آموزان نیز از محصول یا وسیله‌ای که طراحی کرده‌اند در زندگی روزمره استفاده می‌کنند. تعدادی از این آثار نیز در جشنواره‌های مختلف از جمله جشنواره خوارزمی موفق به کسب مقام شده‌اند.

تهیه‌کننده برنامه درباره شیوه روایت این داستان‌ها گفت: یکی از چالش‌های اصلی، برقراری ارتباط با مخاطب نوجوان بوده است. به همین دلیل، «زنگ امید» ترکیبی از گفت‌و‌گو با دانش‌آموزان، خانواده‌ها، معلمان و افرادی است که در مسیر فعالیت آنها تأثیرگذار بوده‌اند. همچنین برای بازنمایی برخی مقاطع گذشته زندگی این دانش‌آموزان، از بازسازی صحنه‌ها و تصاویر آرشیوی استفاده شده است.

نعیمی‌خرد با اشاره به بازخورد‌های فصل نخست افزود: بازخورد دانش‌آموزان، خانواده‌ها، مدارس و فعالان رسانه‌ای نشان داد که مخاطب نوجوان برای دیدن روایت‌هایی از این جنس علاقه و نیاز دارد و همین بازخورد‌ها انگیزه ادامه این مسیر را ایجاد کرد.

وی درباره تفاوت‌های فصل دوم نیز گفت: در فصل جدید، علاوه بر پرداختن به موضوعات متنوع‌تر و حضور در شهر‌های مختلف، حساسیت بیشتری روی انتخاب موضوع و مسیری که دانش‌آموز طی کرده وجود داشته است تا داستان‌هایی انتخاب شوند که ارتباط بیشتری با مخاطب نوجوان برقرار کنند.

تهیه‌کننده «زنگ امید» همچنین به چند نمونه از موضوع های فصل جدید اشاره کرد و گفت: یکی از دانش‌آموزان که در زمینه کدنویسی تخصص داشت، سامانه‌ای برای کمک به حل مسائل محیط زیستی طراحی کرده است. دانش‌آموز دیگری نیز به دلیل بیماری پوستی مادرش، تلاش کرده و به تولید دارویی برای کمک به این مشکل رسیده است که پس از پخش برنامه، خانواده او با تماس‌های متعددی از سوی مخاطبان مواجه شدند.

وی درباره امکان تجاری‌سازی دستاورد‌های این دانش‌آموزان نیز بیان کرد: برخی از این طرح‌ها در مراحل ثبت اختراع یا مراحل پایانی آن قرار دارند و بعضی دیگر به تولید نزدیک شده‌اند. به گفته او، یکی از دانش‌آموزان که کلاه ایمنی هوشمند طراحی کرده، با توجه به ورود شرکت‌های بزرگ به این حوزه، به تولید و تجاری‌سازی محصول خود نزدیک‌تر شده است.

برنامه «زنگ امید» با محوریت روایت فعالیت‌ها، ایده‌ها و دستاورد‌های دانش‌آموزان در رشته‌ها و حوزه‌های مختلف، هر شب ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه یک پخش می‌شود.