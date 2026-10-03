مطاعی در جام جهانی شنای باکو رکورد ۲۰۰ متر قورباغه را شکست
ملیپوش و لژیونر شنای ایران، در مرحله نخست جام جهانی شنای باکو، در ماده ۲۰۰ متر قورباغه موفق به ثبت رکورد ملی جدید شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیرمطاعی که در این رقابتها زیر نظر محمد دلجو و به عنوان شناگر باشگاه الیت عمان حضور دارد، زمان ۲ دقیقه و ۹ ثانیه و ۶۵ صدم ثانیه را به ثبت رساند و رکورد قبلی خود با زمان ۲ دقیقه و ۹ ثانیه و ۹۸ صدم ثانیه را بهبود بخشید.
مطاعی با وجود این رکوردشکنی نتوانست به فینال ۲۰۰ متر قورباغه جام جهانی باکو راه پیدا کند، اما یک رکورد ملی جدید دیگر را در کارنامه خود به ثبت رساند.