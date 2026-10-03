مطاعی در جام جهانی شنای باکو رکورد ۲۰۰ متر قورباغه را شکست

ملی‌پوش و لژیونر شنای ایران، در مرحله نخست جام جهانی شنای باکو، در ماده ۲۰۰ متر قورباغه موفق به ثبت رکورد ملی جدید شد.