به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، خبر‌هایی متنوع در بسته اخبار کوتاه ۱۱ مهر ۱۴۰۵ گنجانده شده است.

به مناسبت گرامیداشت آغاز هفته فراجا آیین‌های ویژه‌ای با هدف پاسداشت تلاش‌ها و خدمات کارکنان انتظامی در تامین نظم و امنیت جامعه در مناطق مختلف گیلان برگزار شد.

کاهش بیش از ۲۰ درصدی سرقت در شهرستان شفت

فرمانده انتظامی شهرستان شفت در مراسم گرامیداشت هفته فراجا با اشاره به برنامه‌ها و شعار این هفته با عنوان «پلیس مجاهد ملت مبعوث، ایران سرافراز» گفت: در شش ماهه نخست سال جاری، وقوع سرقت در این شهرستان ۲۶ درصد کاهش یافت و کشفیات نیز۲۰ درصد و دستگیری سارقان ۴۳ درصد افزایش داشته است.

فومنی‌های خیر و نوعدوست امسال ۱۰ درصد بیشترخون اهدا کردند.

مدیر پایگاه انتقال خون فومن گفت: در شش ماهه نخست امسال مردم نوعدوست و خیر این شهرستان ۲ هزار و ۵۰۰ واحد خون اهدا کردند که ۱۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است، به گفته یوسفی این میزان خون نیاز ۱۰۰ بیمار تالاسمی و بستری در بیمارستان‌های فومن، صومعه‌سرا، شفت و ماسال را تامین می‌کند.

کشف ۳ مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز در شهرستان تالش

مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان گفت: در راستای اجرای طرح ضربتی مقابله با انشعابات غیرمجاز و پدیده‌ی قاچاق انرژی با رصد دقیق کارشناسان ۱۴ دستگاه ماینر غیرمجاز از ۳ واحد مسکونی به ارزش ۱۸ میلیارد ریال در شهرستان تالش کشف و ضبط شد.