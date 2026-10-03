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مدیر منطقه برق پاکدشت از بهرهبرداری ۱۴ مگاوات نیروگاه خورشیدی و برنامهریزی برای افزودن ۶۷ مگاوات ظرفیت جدید با سرمایهگذاری بخش خصوصی تا پیش از اوج بار سال آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی دمیرچی با اشاره به ظرفیتهای پاکدشت در حوزه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اظهار کرد: تاکنون ۱۴ مگاوات نیروگاه خورشیدی در شهرستان به بهرهبرداری رسیده و برق تولیدی این نیروگاهها وارد مدار شده است، از این میزان، هفت مگاوات با سرمایهگذاری بخش خصوصی در مجموعه اخوان و هفت مگاوات نیز در نیروگاه دماوند ایجاد شده است.
وی افزود: در حال حاضر ۶۷ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه خورشیدی با سرمایهگذاری بخش خصوصی در نقاط مختلف شهرستان در مرحله زمینهسازی و آمادهسازی قرار دارد و زیرساختهای لازم برای تأمین برق کارگاهی این طرحها نیز انجام شده است.
مدیر منطقه برق پاکدشت ادامه داد: هدفگذاری انجامشده این است که ظرفیت جدید ۶۷ مگاواتی پیش از آغاز اوج بار سال آینده وارد مدار شود که با تحقق این برنامه، ظرفیت نیروگاههای خورشیدی بهرهبرداریشده و در حال ورود به مدار شهرستان به حدود ۸۱ مگاوات افزایش خواهد یافت و سهم انرژیهای تجدیدپذیر در تأمین برق پاکدشت بیشتر میشود.
دمیرچی همچنین از اجرای طرح بهینهسازی روشنایی معابر شهرستان خبر داد و گفت: قرارداد همکاری با سازمان بهرهوری انرژی برای جایگزینی چراغهای قدیمی و پرمصرف با چراغهای LED منعقد شده و این طرح اکنون در مرحله طراحی قرار دارد. اجرای طرح از معابر اصلی آغاز و در ادامه معابر فرعی نیز تحت پوشش قرار میگیرند و پیشبینی میشود آثار آن از سال جاری و اوایل سال آینده در وضعیت روشنایی معابر قابل مشاهده باشد.
وی درباره افزایش برخی قبوض برق کشاورزی نیز اظهار کرد: تغییرات اعمالشده از سوی شرکت توانیر در نحوه محاسبه تعرفه برق کشاورزی، در برخی موارد موجب صدور صورتحسابهای سنگین برای مشترکان شده است. شرکت برق پاکدشت نمونههایی از این قبوض را برای بررسی به توانیر ارسال کرده و موضوع از طریق مکاتبه و پیگیریهای انجامشده در حال بررسی است؛ چراکه تغییر الگوی مصرف نسبت به سال گذشته در محاسبات جدید، در برخی موارد افزایش قابل توجه مبلغ صورتحساب را به دنبال داشته است.
مدیر منطقه برق پاکدشت در ادامه با اشاره به اقدامات انجامشده برای مقابله با مصرف غیرمجاز برق گفت: امسال حدود ۲۶ دستگاه استخراج رمزارز در دو مزرعه غیرمجاز در شهرستان کشف شده که این مجموعهها از برق غیرمجاز استفاده میکردند و پروندههای مربوط به آنها از مسیر حقوقی و قضایی در حال پیگیری است، همچنین در قالب طرحهای مدیریت هوشمند تلفات انرژی، حدود ۲ هزار انشعاب غیرمجاز جمعآوری شده و این اقدامات به بازگشت حدود ۲۱ میلیارد تومان به بیتالمال منجر شده است. شهروندان میتوانند موارد استخراج غیرمجاز رمزارز را از طریق سرشماره ۳۵۱۲۱ و انشعابات غیرمجاز را از طریق ۳۶۱۲۱ گزارش کنند؛ گزارشهای منجر به کشف نیز مشمول پاداش خواهد بود.
دمیرچی با اشاره به اقدامات فنی برای کاهش تلفات و افزایش پایداری شبکه برق پاکدشت خاطرنشان کرد: در قالب طرح سامان، تاکنون ۷۰ کیلومتر از شبکه برق شهرستان اصلاح شده است و نیروهای فنی با استفاده از تجهیزات تخصصی و ترموگرافی، عیوب و نقاط آسیبپذیر شبکه از جمله اتصالات نامناسب، مقرهها، کنسولها و سایر تجهیزات را پیش از تبدیل شدن به مشکل جدی شناسایی و برطرف میکنند.
وی همچنین از تجهیز هفت مدرسه پاکدشت به سامانه انرژی خورشیدی در قالب مسئولیت اجتماعی خبر داد و گفت: سایر مدارس نیز در برنامه توسعه این طرح قرار دارند و رایزنی برای تجهیز مساجد شهرستان به انرژی خورشیدی نیز در حال پیگیری است.
مدیر منطقه برق پاکدشت درباره تأمین برق برخی ساختوسازهای فاقد مجوز نیز گفت: این موضوع در نشستی با حضور نمایندگان استانداری، بازرسی و شهرداران شهرستان بررسی شده و در مناطق دارای بافت مسکونی خارج از اراضی کشاورزی، در صورت وجود شرایط قانونی، امکان تأمین موقت برق تا زمان تعیین تکلیف ملک وجود دارد؛ با این حال تأمین برق به معنای تأیید ساختوساز غیرمجاز نیست و موارد مرتبط با تغییر کاربری یا تخریب اراضی کشاورزی باید از مسیر قانونی تعیین تکلیف شود.