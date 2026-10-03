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پای ایران تا پای جان از دل زاگرس

مردم عشایر و ایل بختیاری در روستای گوکان در غربی‌ترین نقطه استان اصفهان گرد هم آمدند و بر همبستگی خود با ایران و آمادگی خود برای دفاع از این سرزمین تاکید کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۱- ۱۷:۱۲
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برچسب ها: ایل بختیاری ، بختیاری ها
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