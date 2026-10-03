زهره عالی‌پور در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما؛ اظهار کرد: مولدسازی و خصوصی‌سازی دو سیاست مهم در کشور هستند که با اهداف متفاوتی طراحی شده‌اند. در مولدسازی، موضوعاتی مانند تهاتر، معاوضه، فروش دارایی‌ها و کاهش بدهی‌های دولت مطرح است، اما هدف اصلی، بهینه‌سازی بهره‌برداری از اموال و دارایی‌های دولت و تبدیل آنها به دارایی‌های کارآمدتر است.

او افزود: نگاه به مولدسازی نباید صرفاً درآمدی باشد و نباید انتظار داشت که این سیاست لزوماً بخشی از کسری بودجه عمومی کشور را تأمین کند. تصمیمات این حوزه با هدف بهبود وضعیت املاک و دارایی‌های دولت و اصلاح سازوکار‌های مرتبط با آنها اتخاذ می‌شود.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به تفاوت این سیاست با خصوصی‌سازی تصریح کرد: خصوصی‌سازی در راستای سیاست‌های ابلاغی و با هدف تحقق مردمی‌سازی اقتصاد، که در برنامه هفتم توسعه نیز مورد تأکید قرار گرفته است، دنبال می‌شود. در این فرآیند، زمینه برای تشویق مردم به سرمایه‌گذاری و حضور در حوزه‌های اقتصادی فراهم می‌شود که پیش از این در اختیار و تحت مدیریت دولت بوده‌اند و بر اساس قانون باید به بخش خصوصی واگذار شوند.

عالی‌پور ادامه داد: تفاوت دیگر این دو سیاست به نحوه استفاده از منابع حاصل از آنها مربوط می‌شود. منابع حاصل از مولدسازی در اختیار دستگاه مربوط قرار می‌گیرد تا برای اجرای پروژه‌ها یا تبدیل به احسن کردن سایر اموال و دارایی‌های خود از آن استفاده کند؛ اما منابع حاصل از خصوصی‌سازی به خزانه واریز می‌شود و در چارچوب بودجه عمومی کشور قرار می‌گیرد.

او با اشاره به تفاوت قوانین و مقررات این دو حوزه گفت: خصوصی‌سازی تابع قوانین و مقررات متعدد و پیچیده‌ای است که با ضوابط مولدسازی تفاوت دارد. بر همین اساس و با توجه به بررسی‌های کارشناسی انجام‌شده، تصمیم گرفته شد ساختار مولدسازی از سازمان خصوصی‌سازی جدا شود تا هر دو حوزه با تمرکز بر وظایف و اهداف خود دنبال شوند.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی افزود: با توجه به نزدیکی وظایف مولدسازی به بخشی از مأموریت‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، در شورای عالی اداری تصمیم گرفته شد مرکز مولدسازی از سازمان خصوصی‌سازی منفک و به سازمان اموال تملیکی ملحق شود تا برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای دستیابی به اهداف این حوزه صورت گیرد.

عالی‌پور در پایان تأکید کرد: با این تفکیک، سازمان خصوصی‌سازی نیز می‌تواند با تمرکز بیشتری وظایف خود را در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی دنبال کند.