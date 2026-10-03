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استاندار کهگیلویه و بویراحمد از بهرهمندی بیش از ۹ هزار نفر از خدمات پزشکی، سلامت و دندانپزشکی بنیاد علوی در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یدالله رحمانی، در دیدار با مشاور بازرسی بنیاد علوی کشور گفت: از آبانماه ۱۴۰۲ تاکنون ۳ هزار و ۹۷۷ نفر در قالب برنامه سلامت بنیاد علوی ویزیت شدهاند و ۵ هزار و ۱۵۰ نفر نیز از خدمات دندانپزشکی بهرهمند شدهاند.
وی افزود: در سال جاری نیز ۱۸۹ نفر از خدمات بهداشت دهان و دندان استفاده کردهاند.
رحمانی با اشاره به شهرستانهای باشت، چرام و مارگون گفت: مردم این مناطق تاکنون بهره کافی از خدمات پزشکی بنیاد علوی نبردهاند و همکاری بیشتری برای دسترسی آنان لازم است.
رحمانی خواستار همکاری بیشتر دانشگاه علوم پزشکی استان با بنیاد علوی برای تسهیل دسترسی مردم این مناطق به خدمات پزشکی شد.
وی همچنین با اشاره به اقدامات اقتصادی بنیاد علوی بیان کرد: از سال ۱۴۰۲ تاکنون ۳ هزار و ۸۷۰ طرح اشتغالزایی با اعتباری بیش از ۵۶۷ میلیارد تومان اجرا شده است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: در سال جاری نیز یک هزار و ۴۰۱ طرح با اعتبار ۱۰۱ میلیارد تومان راهاندازی شده است.