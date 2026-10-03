رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان از تأمین ۴۳۲ میلیارد تومان اعتبار برای حذف گذرگاه های نا ایمن گَرگَرها و ساخت ۲۱ پل جایگزین در مناطق سخت گذر و عشایری استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ سمانه حسن‌پور در نشست تأمین اعتبار ساخت پل‌های جایگزین گَرگَر در لرستان گفت اعتبار تبدیل و ساخت پل‌های جایگزین گرگر در استان تأمین شده و سازمان برنامه و بودجه کشور نگاه مثبتی به این موضوع دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان افزود:پس از سال‌ها تردد سخت و پرخطر در مناطق سخت گذر و عشایری استان از طریق گَرگَر، ۴۳۲ میلیارد تومان اعتبار برای حذف این گذرگاه‌های ناایمن و ساخت ۲۱ پل جایگزین تأمين شد تا یکی از مطالبات دیرینه ی جامعه عشایری لرستان وارد مرحله اجرایی شود.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت راه ها و محورهای عشایری در استان افزود: باید به محورهای عشایری توجه ویژه شود و این محورها مربوط به راه و زندگی عشایر است.

حسن پور بیان کرد:اداره کل امور عشایر استان مؤظف به اجرای مطالعات این پل ها و صدور مجوزهای محیط زیست و پدافند غیرعامل در این زمينه شد.

«گرگر» سال‌ها است در برخی مناطق صعب‌العبور لرستان به‌ویژه مسیرهای عشایری الیگودرز، جای خالی پل و راه ارتباطی ایمن را پر کرده که وسیله‌ای ساده اما پرخطر است.

گرگر عبور انسان و دام از رودخانه‌های خروشان را ممکن می‌کند اما در سال‌های گذشته حوادث تلخ و حتی قطع عضو را برای برخی استفاده‌کنندگان رقم زده است.

همچنین جامعه عشایری و روستائیان برخی مناطق صعب العبور الیگودرز لرستان برای عبور و مرور از گرگر استفاده می کنند که وسیله ای بسیار خطرآفرین است و تاکنون افراد بسیاری جان خود را برای استفاده از این وسیله خطرناک از دست داده اند.

برخی هم با قطع انگشتان دست به دلیل حرکت دادن طناب قرقره گرگر، همچنان با این نقیصه دست و پنجه نرم می کنند.