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رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان از تأمین ۴۳۲ میلیارد تومان اعتبار برای حذف گذرگاه های نا ایمن گَرگَرها و ساخت ۲۱ پل جایگزین در مناطق سخت گذر و عشایری استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ سمانه حسنپور در نشست تأمین اعتبار ساخت پلهای جایگزین گَرگَر در لرستان گفت اعتبار تبدیل و ساخت پلهای جایگزین گرگر در استان تأمین شده و سازمان برنامه و بودجه کشور نگاه مثبتی به این موضوع دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان افزود:پس از سالها تردد سخت و پرخطر در مناطق سخت گذر و عشایری استان از طریق گَرگَر، ۴۳۲ میلیارد تومان اعتبار برای حذف این گذرگاههای ناایمن و ساخت ۲۱ پل جایگزین تأمين شد تا یکی از مطالبات دیرینه ی جامعه عشایری لرستان وارد مرحله اجرایی شود.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت راه ها و محورهای عشایری در استان افزود: باید به محورهای عشایری توجه ویژه شود و این محورها مربوط به راه و زندگی عشایر است.
حسن پور بیان کرد:اداره کل امور عشایر استان مؤظف به اجرای مطالعات این پل ها و صدور مجوزهای محیط زیست و پدافند غیرعامل در این زمينه شد.