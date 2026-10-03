مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ایلام، از توزیع ۸۰۰ بسته آموزشی بین دانش‌آموزان نیازمند استان از محل عواید موقوفات و بقاع متبرکه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجت‌الاسلام «مجید میرزایی» مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ایلام، با اعلام این خبر گفت: «۸۰۰ بسته آموزشی شامل اقلام لوازم‌التحریر، از محل عواید موقوفات و بقاع متبرکه، بین دانش‌آموزان نیازمند استان توزیع می‌شود.»

وی در ادامه با اشاره به ارزش این اقلام افزود: «ارزش بسته‌های آموزشی توزیع‌شده، ۸ میلیارد ریال برآورد می‌شود.»

این اقدام در راستای حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار و فراهم کردن زمینه تحصیل آسان‌تر برای آنان انجام شده است؛ اقدامی که با استقبال خانواده‌های نیازمند همراه شده است.