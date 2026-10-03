به گزارش خبرگزاری صداوسیما پیش‌فروش بلیت‌های سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان آغاز از ساعت ۱۷ امروز شنبه یازدهم مهر اغاز شد.

بلیت‌های جشنواره از طریق سامانه‌های آی تیکت، ایران تیک، سینما تیکت و گیشه هفت در دسترس مخاطبان در شهر اصفهان قرار دارد و خرید بلیت تا زمان تکمیل ظرفیت سالن‌ها ادامه پیدا می‌کند.

همچنین به منظور سهولت در خرید بلیت و امکان خدمات دهی مطلوب به تماشاگران آثار جشنواره، علاوه بر خرید بلیت از طریق سامانه‌های اعلام شده، تهیه بلیت از طریق گیشه سینما‌های میزبان جشنواره در شهر اصفهان نیز امکان پذیر است.

در این دوره در بخش فروش مردمی از جشنواره پردیس سینمایی چهارباغ و پردیس سینمایی سیتی سنتر میزبان علاقه‌مندان به فیلم‌های کودک و نوجوان هستند.

اطلاعات تکمیلی درباره قیمت‌ها، جدول نمایش‌ها و… در سامانه‌های مخصوص پیش فروش قابل مشاهده است.