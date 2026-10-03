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رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی از تحویل بیش از ۲۰۰ هزار تن چغندرقند به کارخانههای قند استان از آغاز فصل برداشت تا ۱۱ مهرماه سال جاری خبر داد و گفت: تاکنون بالغ بر ۸۸ درصد از مطالبات کشاورزان چغندرکار پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمدرضا اصغری با اشاره به آخرین وضعیت برداشت و خرید تضمینی محصول چغندرقند در استان اظهار کرد: از ابتدای فصل خرید تاکنون، در مجموع ۲۰۰ هزار و ۵۵۲ تن چغندرقند توسط کشاورزان تحویل کارخانههای قند استان شده است و این روند همچنان تا پایان فصل برداشت ادامه دارد.
او با اشاره به عملکرد ۶ کارخانه قند فعال در استان افزود: بیشترین میزان تحویل محصول به ترتیب مربوط به کارخانه قند میاندوآب با ۷۱ هزار تن، پیرانشهر با ۵۷ هزار و ۵۰۰ تن و ارومیه با ۵۶ هزار و ۶۳ تن بوده است؛ همچنین کارخانههای قند نقده با ۱۰ هزار تن، مهاباد با ۸ هزار و ۴۶۳ تن و خوی با ۲ هزار و ۵۲۶ تن در ردههای بعدی تحویل محصول قرار دارند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی به وضعیت تسویه مطالبات چغندرکاران اشاره کرد و گفت: ارزش کل چغندرقند خریداریشده در استان تاکنون بالغ بر ۲ هزار و ۶۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است که با پیگیریهای انجامشده، تاکنون یکهزار و ۸۲۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان (معادل ۸۸ درصد) از بهای محصول به حساب کشاورزان واریز شده است.
اصغری با قدردانی از اهتمام کارخانههای قند در پرداخت سریع بهای محصول تصریح کرد: کارخانههای قند پیرانشهر و نقده با پرداخت ۱۰۰ درصدی، کارخانههای ارومیه، خوی و مهاباد با تسویه ۹۰ تا ۹۵ درصدی پیشگام هستند و روند پرداخت باقیمانده مطالبات در سایر کارخانهها نیز با سرعت در حال انجام است.
او در خصوص شاخصهای کیفی محصول برداشتی در استان بیان کرد: میانگین عیار قند محصول تحویلی در استان ۱۵.۶۴ درصد و میانگین افت وزنی ۲.۴۹ درصد ثبت شده است که بالاترین میانگین عیار مربوط به شهرستان پیرانشهر با ۱۶.۱ درصد و نقده با ۱۶.۰۹ درصد میباشد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی در پایان با اشاره به وضعیت اراضی زیر کشت این محصول خاطرنشان کرد: سطح زیر کشت چغندرقند در استان ۲۷ هزار و ۵۰۰ هکتار است که از این میزان، ۳ هزار و ۷۰۰ هکتار به عنوان سطح سبزِ قابل برداشت ارزیابی شده و پیشبینی میشود با تداوم روند برداشت در روزهای آینده، شاهد تحقق اهداف برنامهریزیشده در تولید شکر و رونق صنایع تبدیلی استان با