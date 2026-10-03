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حزام الاسد، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: بمباران صنعا اراده ما را متوقف نمیکند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ حزام الاسد، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «بمباران اماکن غیرنظامی در صنعا، عملیات نیروهای مسلح ما و فرزندان تعز را برای بیرون راندن باقیمانده مزدوران سعودی از تعز متوقف نخواهد کرد و مسیر نبرد با دشمن سعودی را تغییر نخواهد داد».
این اظهارات در واکنش به حملات اخیر عربستان سعودی به صنعا منتشر شده است. دقایقی قبل عربستان سعودی حملات هوایی و موشکی گستردهای به استانهای مختلف یمن از جمله صنعا انجام داد.