حزام الاسد، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: بمباران صنعا اراده ما را متوقف نمی‌کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ حزام الاسد، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «بمباران اماکن غیرنظامی در صنعا، عملیات نیرو‌های مسلح ما و فرزندان تعز را برای بیرون راندن باقی‌مانده مزدوران سعودی از تعز متوقف نخواهد کرد و مسیر نبرد با دشمن سعودی را تغییر نخواهد داد».

این اظهارات در واکنش به حملات اخیر عربستان سعودی به صنعا منتشر شده است. دقایقی قبل عربستان سعودی حملات هوایی و موشکی گسترده‌ای به استان‌های مختلف یمن از جمله صنعا انجام داد.