معاون گردشگری مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان از برگزاری دومین مسابقه «زیبایی‌های گردشگری خوزستان» با هدف معرفی جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان از نگاه خلاقانه کودکان و نوجوانان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ تبار قریب گفت: این مسابقه در ۲ بخش کودکان ۷ تا ۱۱ سال و نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را در قالب‌های مختلف به دبیرخانه ارسال کنند.

وی افزود: در بخش کودکان، رشته‌های نقاشی، عکاسی، خاطره‌نویسی، سفرنامه‌نویسی و معرفی جاذبه‌های گردشگری خوزستان در قالب پادکست یا فیلم کوتاه پیش‌بینی شده است.

قریب ادامه داد: نوجوانان نیز می‌توانند در رشته‌های عکاسی، موشن‌گرافی، تولید محتوا با هوش مصنوعی، پادکست، ایده‌پردازی گردشگری با فناوری و هوش مصنوعی و آسیب‌شناسی و ارائه راهکار برای توسعه گردشگری خوزستان شرکت کنند.

معاون گردشگری مدیرکل میراث‌ فرهنگی خوزستان با اشاره به امکان شرکت در یک یا چند بخش مسابقه گفت: آثار باید حاصل تلاش خود شرکت‌کننده باشند و مدت آثار صوتی و تصویری نباید بیش از سه دقیقه باشد. همچنین در آثار تولیدشده با هوش مصنوعی، ذکر ابزار مورد استفاده الزامی است.

وی بیان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را همراه با مشخصات کامل شرکت‌کننده تا پایان مهرماه از طریق پیام‌رسان «بله» به نشانی @khuzsafar ارسال کنند.

قریب از خانواده‌ها، مربیان و فعالان فرهنگی و گردشگری خواست کودکان و نوجوانان را برای مشارکت در این رویداد و معرفی ظرفیت‌های گردشگری خوزستان از دریچه نگاه و خلاقیت آنان همراهی کنند.

این مسابقه با همکاری اداره‌کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان و در چارچوب برنامه‌های هفته گردشگری استان برگزار می‌شود.