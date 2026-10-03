به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، چهارمین مرحله از هفته فرهنگی ایران در روسیه، با آغاز رسمی فعالیت‌ها در شهر آستراخان همراه بود. این رویداد که یکی از مهم‌ترین بخش‌های تعاملات فرهنگی ایران و آستراخان محسوب می‌شود، با مراسمی در سالن اصلی شهر آغاز گردید.

در ابتدای این مراسم، سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه به همراه میزبانان روسی، از نمایشگاه عکس آثار تاریخی ایران بازدید کردند. این نمایشگاه با نمایش تصاویر در حوزه‌های تاریخی، مذهبی و گردشگری، پنجره‌ای نو بر زیبایی‌ها و اصالت تمدن ایران به روی مخاطبان روسی در آستراخان گشود.

کاظم جلالی، سفیر ایران در سخنرانی خود ضمن ابراز خرسندی از استقبال گرم مردم آستراخان، از همکاری‌های بی‌دریغ دولت و مسئولان این منطقه در برگزاری این رویداد قدردانی کرد و بر اهمیت پیوند میان دو ملت از طریق هنر تاکید کرد.

این مراسم که با حضور پرشور مردم شهر آستراخان همراه بود، با اجرای برنامه توسط گروه موسیقی سنتی ایران ادامه یافت تا نوت‌های اصیل ایرانی در قلب آستراخان طنین‌انداز شود.