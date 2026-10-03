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«فریدون همتی» نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی، در سفر میدانی به شهرستان ایوان، ضمن بازدید از مجموعه فولاد، بر اولویتدار بودن رفع موانع تولید و تأمین زیرساختهای روستایی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «فریدون همتی» نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی، با حضور میدانی در شهرستان ایوان، از مجموعه فولاد بازدید کرد و مطالبات کشاورزان و عشایر را در روستاهای نرگسی، شورابه خوران و بنبکر بررسی کرد.
وی در این سفر، بر اولویتدار بودن رفع موانع تولید و تأمین زیرساختهای روستایی تأکید کرد و محورهای اصلی سفر خود را حمایت از شرکت فولاد، پیگیری مطالبات آبی روستاهای نرگسی و شورابه خوران و ضرورت احداث پل در بنبکر برای دسترسی باغداران عنوان کرد.
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی، ضمن استقبال اهالی از این سفر، بر تعهد خود برای پیگیری مسائل از طریق دستگاههای اجرایی و شرکت آب منطقهای تأکید کرد.