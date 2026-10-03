به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بخش ویژه «قصه ایران» با هدف گردآوری و بازتاب روایت‌های داستانی و مستند از تجربه‌های انسانی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با جنگ و دفاع در ایران ویژه نوزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد طراحی شده است.

در این بخش آثاری در قالب داستان (داستان کوتاه) و ناداستان (روایت مستند، خاطره و جستار) با موضوع جنگ و دفاع، پذیرش و داوری می‌شوند.

موضوعات و محور‌های بخش ویژه «قصه ایران» شامل انسان (خانواده، کودکان، سالمندان و تجربه‌های روزمره در روز‌های بحران)، وطن و هویت ملی (ایران، خانه، مرز، تعلق، همدلی و پرچم)، قهرمانان گمنام (پزشکان، پرستاران، امدادگران، معلمان، رانندگان و خبرنگاران)، شهر و شهروند (محله‌ها، خانه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و خیابان‌ها) و آنچه جنگ نتوانست بگیرد (عشق، دوستی، ایمان، امید و آینده‌نگری) است.

آثار ارسالی به این بخش باید در قالب Word، با قلم B Nazanin و اندازه ۱۴ تهیه شوند و حداقل ۱۵۰۰ و حداکثر ۵۰۰۰ کلمه داشته باشند. آثار ارسالی باید پیش از این منتشر نشده باشند. همچنین هر فرد در هر بخش می‎تواند تنها یک اثر باید ارسال کند و آثار ارسالی نباید با کمک هوش مصنوعی نوشته شده باشند.

علاقه‌مندان می‌توانند تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵ از طریق نشانی survey.porsline.ir/s/wIHYgh ۸ H آثار خود را ارسال کنند.

از آثار برگزیده هر بخش تقدیر می‌شود و از پدیدآورندگان این آثار در آیین اختتامیه جایزه ادبی جلال آل‌احمد تقدیر خواهد شد. همچنین آثار برگزیده در قالب مجموعه‌ای گروهی منتشر می‌شوند.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از ساعت ۹ تا ۱۵ با شماره ۰۲۱-۹۱۰۰۶۳۶۳ داخلی ۸۱۱ تماس بگیرند.