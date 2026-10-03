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هادی حق شناس با تأکید بر اینکه احیای بازار تاریخی رشت تنها به نفع کسبه نیست ، گفت: بازگشت این مجموعه به شرایط مطلوب ، به رونق اقتصادی ، تقویت گردشگری و حفظ هویت تاریخی و خاطره جمعی مردم کمک میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، استاندار گیلان در نشست بررسی روند بازسازی و احیای بازار رشت، این بازار را یکی از مهمترین نمادهای تاریخی، فرهنگی و اقتصادی استان دانست و گفت: بسیاری از مردم ایران از بازار رشت خاطره دارند و حتی گیلانیانی که سالها دور از زادگاه خود زندگی کردهاند، هنگام بازگشت به رشت علاقهمندند بار دیگر در این بازار قدم بزنند.
هادی حق شناس با بیان اینکه بازار رشت فراتر از یک فضای تجاری، بخشی از هویت و حافظه تاریخی شهر محسوب میشود، افزود: فعالیت اقتصادی حلال و پربرکت بازاریان، همواره نقش مهمی در پویایی اجتماعی و اقتصادی رشت داشته و باید با همکاری همه دستگاهها، شرایط برای بازگشت کامل رونق به این مجموعه فراهم شود.
وی، همراهی دولت، دستگاههای خدماترسان و فعالان بازار را لازمه تسریع در روند احیا دانست و تصریح کرد: در حوزههای مختلف از جمله آب، برق، گاز و مدیریت بحران، دستگاههای مسئول باید در چارچوب ضوابط و ظرفیتهای موجود، برای رفع موانع و تسهیل امور همکاری کنند.
استاندار گیلان با اشاره به منافع عمومی احیای بازار تاریخی رشت گفت: هرچه بازار زودتر به شرایط مطلوب بازگردد، نهتنها کسبه، بلکه مردم، مدیریت شهری و اقتصاد استان از نتایج آن بهرهمند خواهند شد.
هادی حق شناس گفت: هدف نهایی این است که بازار رشت پرشورتر از گذشته فعالیت کند، کسبوکارها رونق بیشتری بگیرند و این مجموعه تاریخی به یکی از مقاصد اصلی گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شود.
وی ابراز امیدواری کرد با همدلی بازاریان و همکاری دستگاههای اجرایی، عملیات بازسازی سراهای بازار با سرعت بیشتری دنبال شود و در آینده نزدیک، شاهد بهرهبرداری از بخشهای احیاشده و بازگشت نشاط و پویایی به قلب اقتصادی رشت باشیم.
استاندار گیلان از بازاریان، مدیران دستگاههای اجرایی و همه افرادی که در روند بازسازی و احیای بازار تاریخی رشت مشارکت دارند، قدردانی کرد و خواستار تداوم هماهنگیها تا رفع کامل مشکلات شد.