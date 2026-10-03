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برگزاری اولین دوره المپیادی شو

اولین دوره المپیادی شو به میزبانی دانش آموزان سیستان و بلوچستان در این استان برگزار شد، تعدادی از مدال آوران المپیادی در این دوره، دانش آموزان را با مفاهیم رشته‌های فیزیک و شیمی آشنا کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۱- ۱۶:۴۷
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برچسب ها: المپیاد ، سیستان و بلوچستان
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