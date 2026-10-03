برگزاری اولین دوره المپیادی شو

اولین دوره المپیادی شو به میزبانی دانش آموزان سیستان و بلوچستان در این استان برگزار شد، تعدادی از مدال آوران المپیادی در این دوره، دانش آموزان را با مفاهیم رشته‌های فیزیک و شیمی آشنا کردند.