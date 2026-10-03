به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیرکل رادیو تعاملی ایران صدا گفت: رویداد ملی استعدادیابی هنر‌های صداپایه با هدف شناسایی، جذب و پرورش استعداد‌های برتر حوزه صدا همزمان با نمایشگاه گردشگری استان یزد در محل دائمی نمایشگاه بین المللی یزد از تاریخ ۱۳ تا ۱۶ مهرماه در یزد برگزار می شود.

غفاری ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، این رویداد پس از برگزاری در استان یزد، در سایر استان‌های کشور نیز برگزار خواهد شد تا شبکه هنرمندان صداپایه در تمامی نقاط ایران شناسایی و ساماندهی شوند.

وی گفت: بر این اساس تمامی شهروندان مستعد، هنرمندان و علاقه‌مندان به فعالیت در حوزه‌های تخصصی صدا می‌توانند در این رویداد مشارکت نمایند.

مدیرکل رادیو تعاملی ایران صدا افزود: هنرمندان می‌توانند در این تاریخ به غرفه ایران صدا در نمایشگاه مراجعه کرده و کد ثبت نام را دریافت نمایند و نمونه صدای خود را ارسال کرده و داوران به صورت آنلاین صدا‌ها را بررسی خواهند کرد و در صورتی که از فیلتر‌های اولیه رد شوند، نوبت تست به آنها داده می‌شود و بعد از بررسی به آنها اطلاع داده خواهد شد تا در دوره آموزشی که در روز پنجشنبه در مجموعه رشد یزد برگزار می‌شود شرکت نمایند.