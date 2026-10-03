

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رده بندی مدالی پایان روز چهاردهم به این شرح است:

۱- چین ۱۶۹ طلا ۸۹ نقره ۸۳ برنز

۲- ژاپن ۸۳، ۹۴، ۹۱،

۳- کره جنوبی ۳۸، ۴۳، ۶۸،

۴- هند ۲۱، ۲۷، ۳۷،

۵- ازبکستان ۲۱، ۲۵، ۲۴،

۶- ایران ۱۹، ۱۸، ۱۵،

۷- تایلند ۱۸، ۱۳، ۲۱،

۸- قزاقستان ۱۲، ۲۴، ۴۸،

۹- هنگ کنگ ۱۱، ۱۹، ۲۴،

۱۰- بحرین ۱۱، ۵، ۶

- تا کنون ۴۰ کشور مدال کسب کرده‌اند.

- برای ایران در رشته کارته مرتضی نعمتی در وزن ۷۵- کیلوگرم و محمود نعمتی در ۸۴+ کیلوگرم / در بازی‌های الکترونیک و در فوتبال پی سی تیم ایران (حسن پاجانی و ابوالفضل آقایی‌نسب) / در ووشو و در وزن ۷۵ کیلوگرم ساندا سهل موسوی / در دوومیدانی و در پرتاب وزنه محمد رضا طیبی / در وزنه برداری و در دسته ۹۵ کیلوگرم علی عالی پور و در دسته ۱۱۰+ کیلوگرم علی داودی / در کوراش و در وزن ۶۶- کیلوگرم وحید بریمانلو / در کشتی فرنگی و در وزن ۷۷ کیلوگرم علیرضا عبدولی و در ۱۳۰ کیلوگرم امین میرزازاده / در کشتی آزاد و در وزن ۸۶ کیلوگرم محمد نخودی، در ۹۷ کیلوگرم امیر علی آذرپیرا و در ۱۲۵ کیلوگرم امیر حسین زارع / در تکواندو و در وزن ۶۷- کبلوگرم زنان ساغر مرادی و در وزن ۷۴ کیلوگرم یونس امامی و در وزن ۸۰+ کیلوگرم آرین سلیمی / در والیبال تیم مردان ایران / و در قایق رانی روئینگ فاطمه مجلل در قایق تک نفره سبک وزن زنان و در قایق دو نفره سبک وزن زنان (کیمیا زارعی و زینب نوروزی) ۱۹ مدال طلا

- در رشته کاراته و در وزن ۸۴- کیلوگرم علی اصغر آسیابری، در وزن ۵۵- کیلوگرم زنان فاطمه زهرا سعید آبادی و در کاتای تیمی زنان تیم فاطمه صادقی، زینب حسینی و سپیده امینی / در قایق رانی روئینگ و در قایق ۴ نفره زنان (مهسا جاور، ساقی ملکی، سُها فاخری و هنگامه کامیاب) و در قایق دو نفره سبک وزن (کیمیا زارعی و زینب نوروزی) و در قایق سبک انفرادی مردان امیر حسین محمودپور / در ژیمناستیک و در انفرادی خرک حلقه آرمان خدایی و در پرش خرک مهدی الفتی / در کبدی تیم‌های مردان و بانوان / در دوومیدانی و در ماده ۴۰۰ متر زنان زهرا زارعی و در ۸۰۰ متر مردان علی امیریان / در کوراش و در وزن ۸۱- کیلوگرم رامین احمد زاده / در سنگنوردی و در سرعت مردان رضا علیپور / در تکواندو و در وزن ۶۸- کیلوگرم مهدی حاجی موسایی / و در ووشو و در وزن ۵۲ کیلوگرم ساندای زنان سوگند سینکایی، در ۶۵ کیلوگرم ساندا شجاع پناهی و در وزن ۷۰ کیلوگرم ساندا عرفان محرمی ۱۸ مدال نقره

و در رشته بسکتبال تیم مردان ایران / در رشته بسکتبال سه نفره تیم مردان ایران / در قایق رانی روئینگ و در قایق سبک انفرادی سبک وزن زنان فاطمه مجلل / در دوومیدانی و در پرتاب دیسک صادق صمیمی / در تیراندازی و در ۱۰ متر تفنگ بادی مختلط تیمی تیم ایران (هانیه رستمیان و وحید گلخندان) / در قایق رانی آب‌های آرام یا کانوئینگ و در ۵۰۰ متر کایاک دونفره تیم ایران (علی آقامیرزایی و پیمان قویدل) / در وزنه برداری و در دسته ۷۷ کیلوگرم زنان ریحانه کریمی و در دسته ۸۶ کیلوگرم مهسا بهشتی / در پینگ پنگ و در انفرادی مردان نوشاد عالمیان / در کوراش و در وزن ۸۷+ کیلوگرم فاطمه برمکی / در بوکس و در وزن ۹۰+کیلوگرم امیر اسماعیلی / در کشتی فرنگی و در وزن ۹۷ کیلوگرم مهدی بالی / در پدل و در بخش دو نفره تیم ایران (فرساد شاهی و امیر محمد جمشیدی) / در تکواندو و در وزن ۶۷+ کیلوگرم زنان فاطمه احمدی / و در شمشیربازی و در انفرادی اسلحه سابر علی پاکدامن ۱۵ مدال برنز کسب کردند.