پخش زنده
امروز: -
عملیات اجرایی طرح آموزشی شهدای میناب با سرمایهگذاری ۱۲۰ میلیارد تومان با حضور نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در دیّر آغاز شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، در آیینی با حضور علی نیکزاد نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، استاندار بوشهر، نماینده شهرستانهای جنوبی استان بوشهر و جمعی از مسئولان استانی و محلی، عملیات اجرایی مدرسه ۱۲ کلاسه شهدای میناب در دیّر آغاز شد.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در این آیین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: امروز مجلس و دولت با درک صحیح از شرایط کشور، با انسجام و وحدت رویه در کنار هم قرار گرفتهاند تا در جنگ ترکیبی و همهجانبهای که دشمنان علیه ملت ایران آغاز کردهاند، با اقتدار و سربلندی پیروز میدان باشیم.
علی نیکزاد با اشاره به اقدامات تقنینی و نظارتی مجلس در شرایط حساس کنونی، افزود: از آغاز جنگ تحمیلی اخیر، مجلس شورای اسلامی با مصوبات راهبردی خود از جمله قانون تشدید مجازات جاسوسان، قانون مقابله با جنایات بینالمللی، قانون ضدیت با نفوذ و مصوبات مربوط به پهپادها و انرژی اتمی، دست دولت را برای مدیریت بهتر کشور باز گذاشته است. ما در مجلس شورای اسلامی، با تشکیل جلسات مشترک با وزرا و روسای کمیسیونها، تمام تلاش خود را برای همافزایی حداکثری جهت حل مشکلات مردم بهکار گرفتهایم.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه حضور میدانی نمایندگان در بین مردم یکی از اولویتهای مجلس است، تصریح کرد: هیچ نمایندهای در ایران نیست که از روز اول شرایط حساس کشور، دوشادوش مردم در حوزه انتخابیهاش حضور نداشته باشد. ما در تهران نیز پیگیر حل مسائل کلان بودهایم و با جلسههای متعدد با اعضای اقتصادی دولت، برای تأمین کالابرگها و رفع مشکلات معیشتی مردم، اعتبارات لازم را از محل هدفمندی یارانهها و نفت پیشبینی کردهایم.
نیکزاد در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از تلاشهای استاندار بوشهر و حجتالاسلام موسی احمدی، نماینده مردم جنوب استان در مجلس در جذب اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی صنعت نفت، گفت: کارهای ارزشمندی در حوزه آموزشی در حال انجام است که حاصل همکاری دلسوزانه دولت، مجلس و شرکتهای نفتی است.
استاندار بوشهر در این آیین اظهار کرد: دولت چهاردهم در اجرای طرح نهضت عدالت آموزشی اهتمام ویژهای دارد و در استان بوشهر نیز اقدامهای بسیار خوبی در تکمیل طرحهای آموزشی انجام شده و این استان، رتبه ممتاز کشور را در این زمینه کسب کرده است.
ارسلان زارع افزود: امروز با حضور نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، در شهرستانهای جنوبی استان، چند طرح آموزشی به بهرهبرداری میرسد و عملیات اجرایی چندین طرح نیز آغاز میشود.
استاندار بوشهر یادآور شد: با تکمیل طرحهای نیمهتمام مدرسهسازی، سرانه فضای آموزشی در جنوب استان ارتقا مییابد.
وی گفت: اکنون عملیات اجرایی هنرستان ۱۲ کلاسه شهدای میناب در شهرستان دیّر با زیربنای ۲۲۰۰ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان آغاز میشود که امیدوارم در موعد مقرر به بهرهبرداری برسد.