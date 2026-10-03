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اجرای طرحهای روشنایی جادهای در خوزستان در نیمه نخست امسال با افزایش ۸۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان گفت: در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ بیش از ۴ هزار و ۳۶۲ میلیارد ریال برای اجرای طرحهای مختلف ایمنی در محورهای استان هزینه شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹.۷۶ درصد افزایش داشته است.
مرتضی بهداروندی افزود: در بخش احداث روشنایی، ۱۵ کیلومتر روشنایی در نقاط حادثهخیز و مقاطع پرتردد اجرا شده که در مقایسه با ۸.۳ کیلومتر مدت مشابه سال گذشته، رشد ۸۰.۷۲ درصدی را نشان میدهد.
وی خطکشی راهها را یکی از اقدامات مستمر در حوزه ایمنسازی دانست و ادامه داد: در نیمه نخست امسال ۴ هزار و ۹۶ کیلومتر از راههای استان خطکشی شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵.۸۳ درصد افزایش داشته است.
معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان گفت: در بخش تجهیزات و علائم ترافیکی نیز ۳۴ هزار و ۴۳۰ عدد انواع علائم ترافیکی و ۴۳ هزار و ۳۷۰ عدد بازتاب ایمنی نصب شده است.
بهداروندی گفت: همچنین ۱۰۱ کیلومتر شیار لرزاننده در محورهای استان اجرا، ۱۱.۵ کیلومتر نیوجرسی بتنی احداث و ۲۳ کیلومتر گاردریل تعمیر، مرمت و نصب شده است.
وی افزود: ۵۰۱ مترمربع تابلوی اطلاعاتی جدید نیز در سطح شبکه راههای خوزستان جانمایی و نصب شده است.
بهداروندی با تأکید بر تداوم اقدامات ایمنی در محورهای استان اظهار کرد: شناسایی مقاطع پرتصادف و اجرای اقدامات زودبازده و بلندمدت مهندسی ایمنی با هدف حفظ جان هموطنان و تسهیل تردد جادهای در نیمه دوم سال نیز ادامه خواهد داشت.