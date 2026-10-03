به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان زنجان گفت: دو خیر زنجانی مبلغ ۶ میلیارد ریال را جهت آزادی زندانیان جرائم غیر عمد به ستاد دیه کمک کردند که با این مبلغ زمینه آزادی پنج نفر از این زندانیان فراهم شد.

علاالدین کریمی افزود: از ابتدای امسال با کمک هم استانی‌های نیکوکار ۸۴ نفر از زندانیان جرائم غیر عمد که هشت نفر از آنها از بانوان بوده‌اند از سطح زندان‌های استان آزاد شده و به آغوش گرم خانواده و جامعه بازگشتند.

وی یادآور شد: مبلغ بدهی این زندانیان بیش از یک همت بوده است که با قبولی اعسار، گذشت شاکی و آورده محکوم و با پرداخت ۱۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان توسط ستاد دیه آزاد شدند.

کریمی با بیان اینکه در مناسبت‌های مختلف پویش‌های مردمی برای آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد در استان راه اندازی می‌شود، تصریح کرد: برای شرکت در این پویش‌ها عموم مردم می‌توانند با مراجعه به ستاد دیه استان و اطلاع از وضعیت زندانیان جرائم غیرعمد، فرد مورد نظر خود را انتخاب کنند و یا به روش غیرحضوری مبالغ مورد نظر خود را به شماره حساب‌های اعلامی واریز کنند.

مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان زنجان از هم استانی‌هایی که باکمک‌های خود یار و یاور ستاد مردمی دیه در آزادی زندانیان هستند درخواست کرد: کمک‌های خود را به صورت حضوری و یا به شماره حساب ۰۲۲۴۱۳۷۳۹۷۰۰۶ و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۷۳۶۲۶ نزد بانک ملی به نام ستاد دیه استان واریز کنند تا زمینه آزادی تعدادی از زندانیان جرایم غیر عمد فراهم شود.