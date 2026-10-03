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دو خیر زنجانی مبلغ ۶ میلیارد ریال را جهت آزادی زندانیان جرائم غیر عمد به ستاد دیه کمک کردند که با این مبلغ زمینه آزادی پنج نفر از این زندانیان فراهم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان زنجان گفت: دو خیر زنجانی مبلغ ۶ میلیارد ریال را جهت آزادی زندانیان جرائم غیر عمد به ستاد دیه کمک کردند که با این مبلغ زمینه آزادی پنج نفر از این زندانیان فراهم شد.
علاالدین کریمی افزود: از ابتدای امسال با کمک هم استانیهای نیکوکار ۸۴ نفر از زندانیان جرائم غیر عمد که هشت نفر از آنها از بانوان بودهاند از سطح زندانهای استان آزاد شده و به آغوش گرم خانواده و جامعه بازگشتند.
وی یادآور شد: مبلغ بدهی این زندانیان بیش از یک همت بوده است که با قبولی اعسار، گذشت شاکی و آورده محکوم و با پرداخت ۱۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان توسط ستاد دیه آزاد شدند.
کریمی با بیان اینکه در مناسبتهای مختلف پویشهای مردمی برای آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد در استان راه اندازی میشود، تصریح کرد: برای شرکت در این پویشها عموم مردم میتوانند با مراجعه به ستاد دیه استان و اطلاع از وضعیت زندانیان جرائم غیرعمد، فرد مورد نظر خود را انتخاب کنند و یا به روش غیرحضوری مبالغ مورد نظر خود را به شماره حسابهای اعلامی واریز کنند.
مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان زنجان از هم استانیهایی که باکمکهای خود یار و یاور ستاد مردمی دیه در آزادی زندانیان هستند درخواست کرد: کمکهای خود را به صورت حضوری و یا به شماره حساب ۰۲۲۴۱۳۷۳۹۷۰۰۶ و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۷۳۶۲۶ نزد بانک ملی به نام ستاد دیه استان واریز کنند تا زمینه آزادی تعدادی از زندانیان جرایم غیر عمد فراهم شود.