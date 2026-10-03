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نایبرئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امروز مجلس و دولت با درک صحیح از شرایط کشور، با انسجام و وحدت رویه در کنار هم قرار گرفتهاند تا در جنگ ترکیبی و همهجانبهای که دشمنان علیه ملت ایران آغاز کردهاند، با اقتدار و سربلندی پیروز میدان باشیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در مراسمی با حضور علی نیکزاد نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، ارسلان زارع استاندار بوشهر، حجتالاسلام احمدی نماینده شهرستانهای جنوبی استان بوشهر، فرماندار شهرستان دیّر و مسئولان استانی و محلی، عملیات اجرایی مدرسه ۱۲ کلاسه شهدای میناب در دیّر آغاز شد.
زارع استاندار بوشهر در این مراسم اظهار داشت: دولت چهاردهم در اجرای طرح نهضت عدالت آموزشی اهتمام ویژهای دارد و در استان بوشهر نیز، اقدامات بسیار خوبی در تکمیل پروژههای آموزشی انجام شده و این استان، رتبه ممتاز کشور را در این زمینه کسب کرده است.
او افزود: امروز با حضور نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، در شهرستانهای جنوبی استان، چند پروژه آموزشی به بهرهبرداری میرسد و عملیات اجرایی چندین پروژه نیز آغاز میشود.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: با تکمیل پروژههای نیمهتمام مدرسهسازی، سرانه فضای آموزشی در جنوب استان ارتقا مییابد.
او یادآور شد: اکنون عملیات اجرایی هنرستان ۱۲ کلاسه شهدای میناب در شهرستان دیّر با زیربنای ۲۲۰۰ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان آغاز میشود که امیدوارم در موعد مقرر به بهرهبرداری برسد.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی نیز، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار داشت: امروز مجلس و دولت با درک صحیح از شرایط کشور، با انسجام و وحدت رویه در کنار هم قرار گرفتهاند تا در جنگ ترکیبی و همهجانبهای که دشمنان علیه ملت ایران آغاز کردهاند، با اقتدار و سربلندی پیروز میدان باشیم.
او با اشاره به اقدامات تقنینی و نظارتی مجلس در شرایط حساس کنونی افزود: از آغاز جنگ تحمیلی اخیر، مجلس شورای اسلامی با مصوبات راهبردی خود از جمله قانون تشدید مجازات جاسوسان، قانون مقابله با جنایات بینالمللی، قانون ضدیت با نفوذ و مصوبات مربوط به پهپادها و انرژی اتمی، دست دولت را برای مدیریت بهتر کشور باز گذاشته است. ما در مجلس شورای اسلامی، با تشکیل جلسات مشترک با وزرا و روسای کمیسیونها، تمام تلاش خود را برای همافزایی حداکثری جهت حل مشکلات مردم بهکار گرفتهایم.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه حضور میدانی نمایندگان در بین مردم یکی از اولویتهای مجلس است، خاطرنشان کرد: هیچ نمایندهای در ایران نیست که از روز اول شرایط حساس کشور، دوشادوش مردم در حوزه انتخابیهاش حضور نداشته باشد. ما در تهران نیز پیگیر حل مسائل کلان بودهایم و با جلسات متعدد با اعضای اقتصادی دولت، برای تأمین کالابرگها و رفع مشکلات معیشتی مردم، اعتبارات لازم را از محل هدفمندی یارانهها و نفت پیشبینی کردهایم.
نیکزاد در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از تلاشهای استاندار بوشهر و حجتالاسلام موسی احمدی، نماینده مردم جنوب استان در مجلس در جذب اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی صنعت نفت، گفت: کارهای ارزشمندی در حوزه آموزشی در حال انجام است که حاصل همکاری دلسوزانه دولت، مجلس و شرکتهای نفتی است.