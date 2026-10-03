به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر بیمارستان امام خمینی (ره) آباده گفت: نخستین عمل پیوند لایه‌ای اندوتلیوم قرنیه بر روی بیمار ۶۵ ساله که از عمل‌های تخصصی چشم پزشکی است در این بیمارستان با موفقیت انجام شد.

پیوند لایه‌ای اندوتلیوم قرنیه، که به روش‌های DSAEK و DMEK معروف است، یک جراحی تخصصی چشم است که فقط لایه داخلی قرنیه (اندوتلیوم) را تعویض می‌کند. این لایه مسئول حفظ شفافیت قرنیه‌ است و آب اضافی را از قرنیه خارج می‌کند.

محمدرضا نیکو افزود: در این بیمارستان روش‌های نوین پیوند قرنیه اعم از پیوند تمام ضخامت PK و روش‌های لایه‌ای انجام می‌شود.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.