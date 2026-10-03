معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به تمهیدات ویژه برای فصل سرما، از استقرار مددسراهای سیار در شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یوسف مقدمی گفت: برخلاف مددسراهای ثابت که در طول سال فعال هستند، مددسراهای سیار به‌طور ویژه از اواسط فصل پاییز و در ایام سرد سال در میادین اصلی شهر مستقر می‌شوند. این مددسراها در قالب اتوبوس‌های مجهز با عنوان «پناه‌گرم» فعالیت کرده و هر دستگاه ظرفیت اسکان حدود ۲۰ تا ۲۵ نفر را دارد.

وی با توضیح چرایی فعالیت این واحدها افزود: برخی از افراد بی‌سرپناه ممکن است به دلیل سبک زندگی خود یا تمایل نداشتن به رعایت دستورالعمل های مددکاری، در مراکز ثابت، تمایلی به حضور در گرمخانه‌های اصلی نداشته باشند. هدف از استقرار مددسراهای سیار، پوشش این شکاف و اطمینان از این است که حتی افرادی که مایل به پذیرش خدمات مددکاری رسمی نیستند نیز، در شب‌های بسیار سرد، در معرض خطر سرما قرار نگیرند.

معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران در پایان گفت: این اتوبوس‌های پناه‌گرم در میادین کلیدی شهر از جمله میدان راه آهن، میدان آزادی، میدان امام حسین و سایر نقاط حساس مستقر خواهند شد تا دسترسی به خدمات اسکان موقت در فصل سرما تسهیل شود.