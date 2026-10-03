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احمد دنیامالی در پیامی ضمن تبریک افتخارات و دستاوردهای کسب شده در بازیهای آسیایی ناگویا، از زحمات همه اعضای کاروان قدردانی و تاکید کرد، مسیر ورزش ایران برای حضور مقتدرانه در بازیهای المپیک لسآنجلس ادامه خواهد داشت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
آنچه در بیستمین دوره بازیهای آسیایی رخ داد، نمایی کلی از وضعیت ورزش ایران بود؛ تصویری که با پیروزیها و افتخارات و البته شکستها تجلی یافت و بازخورد حقیقی این نتایج، میتواند سرآغاز فصل تازهای در ورزش ایران باشد.
تلاش اعضای کاروان «فرشتگان میناب» را که از دل دو جنگ تحمیلی، مسیری سخت و دشوار را پشت سر گذاشتند، ارج مینهم و از همکاران گرانقدر در کمیته ملی المپیک، فدراسیونها و ادارات کل استانی که در فرایند اعزام این کاروان، نقش موثری ایفا کردند، صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم.
بسیار خرسندم که در این عرصه رقابتی، شاهد رقم خوردن درخشانترین نتیجه ورزش بانوان ایران در تاریخ بازیهای آسیایی بودیم؛ روندی که طی دو سال اخیر، در بازیهای آسیایی جوانان بحرین و بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ریاض نمود روشنی داشت و در بازیهای آسیایی ناگویا، با افتخاراتی شاخص و قابل توجه از سوی دختران ایران استمرار یافت.
آنجا که نخستین پیروزیهای تنیس و پدل بانوان ایران در تاریخ بازیهای آسیایی ثبت شد، نخستین حضور و پیروزی بوکس زنان محقق شد، ژیمناستیک بانوان بار دیگر به این عرصه رقابتی بازگشت، نخستین مدالهای وزنهبرداری دختران به ارمغان آمد، دو مدال طلای تاریخی در روئینگ کسب شد و طلای تکواندو نیز بر این مجموعه افتخارات افزود.
درخشش پسران کاروان ایران هم قابل توجه بود. آنگاه که مدال طلای پرتاب وزنه در دوومیدانی به دست آمد، همچنین مدالهای طلای وزنهبرداری با رکوردشکنی همراه بود و ارزش افزوده به این نشانهای زرین بخشید. مدال طلایی که برای اولین بار در ورزشهای الکترونیک، این رشته را هم به مزیت دیگری برای ورزش کشور تبدیل کرد.
نشانهای طلای کاراته با درخشش دو برادر، اولین نشان در خرک حلقه، بازگشت مدالآوری در بوکس پس از ۱۲ سال و ادامه مدالهای طلای ووشو، کوراش، تکواندو، والیبال همچنین نقشآفرینی همیشگی کشتی در مدالآوریهای ایران جملگی عزتآفرین شد و جلوهای از اقتدار ورزش ایران در قاره کهن را به نمایش گذاشت.
مسیر ورزش ایران در دولت وفاق همواره با حمایتهای دلسوزانه رئیسجمهور پزشکیان و دولت محترم همراه بوده و بر محوریت برنامه استوار شده و بر همین اساس کمیسیون تخصصی نظارت بر عملکرد فدراسیونها و انجمنهای ورزشی در دوساله گذشته، سیر حرکتی ورزش ایران را به سوی این رویداد رقابتی، حمایت، نظارت هدایت کرد.
در این بین عملکرد کاروان ورزشی ایران، بلافاصله در قالب این کمیسیون بررسی و با آسیبشناسی همراه میشود تا زمینهی تقویت مزیتهای ورزش ایران برای حضور در المپیک ۲۰۲۸ فراهم و نقاط ضعف ورزش کشور در سریعترین زمان ممکن در یک بستر حمایتی و با همدلی برای المپیک پیشرو، برطرف شود. شکی نیست که در برخی رشتهها انتظارات برآورده نشد و در رشتههایی نیز، اگرچه تلاش اعضای کاروان با کسب مدال همراه نبود، اما روند توسعهیافتگی بهخوبی مشهود بود بنابراین، ضروری است جزئیات و کلیات عملکرد کاروان بررسی شود تا بتوانیم با برنامهای بهتر و قویتر، از ظرفیتهای ورزش کشور بهره ببریم و عزتمندانه در المپیک حضور یابیم.
نباید از نظر دور داشت که با افزایش نشانهای طلای کاروان ایران به عدد ۱۹ در قیاس با دوره قبل، پیشرفت ورزش ایران مشهود است، اما به هیچ وجه نباید به وضعیت موجود بسنده کرد، کمااینکه پیشتر هم گفته شد «ظرفیت نشان طلای ایران در بازیهای آسیایی حتی بالاتر از شرایط کنونی است».
در محضر مردم ایران، بر عزم وزارت ورزش و جوانان برای تداوم حرکت در مسیری مبتنی بر دانش روز و بهرهگیری حرفهای از ظرفیتهای ورزش ایران، در راستای اهداف بلندمدت ورزش کشور، پای میفشارم؛ مسیری که غایت آن دستیابی به توسعه پایدار و رقم خوردن افتخاراتی ماندگار، مستمر و درخور در بازیهای آسیایی و المپیک به نام زیبای «ایران» است.
با گرامیداشت یاد و خاطره آقای شهید و هموطنانی که عزتمندانه در مسیر ایستادگی در برابر دشمنان به فیض شهادت نائل آمدند، با توکل بر خداوند متعال، برای رقم زدن روزهایی بهتر و پرافتخارتر به منظور تحقق «ایران قوی و ورزش قوی» گام برمیداریم تا وظیفه خود را در قبال این سرزمین اسلامی و مردم شریف ایران به شایستگی به انجام رسانیم.