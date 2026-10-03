روابط عمومی سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی در اطلاعیه‌ای از هم استانی‌ها خواست در صورت مشاهده موارد یا افراد مشکوک که نشانه جاسوسی یا اقدام ضد امنیتی است، فوراً با تلفن ۱۱۴ اطلاعات سپاه تماس بگیرند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در این اطلاعیه آمده است: هم استانی‌های عزیز، اجازه ندهیم وطن‌فروشان شهرمان را ناامن کنند. اگر مورد یا افراد مشکوکی را مشاهده کردید که نشانه جاسوسی یا اقدام ضد امنیتی احساس می‌کنید، فوراً با تلفن ۱۱۴ اطلاعات سپاه تماس بگیرید.

نشانه‌های احتمالی نفوذ، جاسوسی، خرابکاری و خیانت به این شرح اعلام شده است:

۱. ماهواره استارلینک

۲. تجهیزات خاص الکترونیک یا آنتن‌های متفاوت

۳. سلاح و مهمات (جنگی، شکاری، ساچمه‌ای)

۴. ترددات مشکوک و مجردی و پوشاندن شیشه‌های منزل با رنگ تیره یا کاغذ یا نایلون مشکی

۵. عضوگیری در فضای مجازی و سعی در تحریک مردم برای اغتشاشات و اقدامات ضد امنیتی

۶. افرادی که به‌صورت مشکوک از مکان‌های خاص و حساس و تجمعات عکس‌برداری و فیلم‌برداری می‌کنند

روابط عمومی سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی در پایان این اطلاعیه تأکید کرده است: به جوسازی و تهمت‌های وطن‌فروشان توجهی نکنید و برای امنیت شهر و کشورمان قدم برداریم.