رئیس اتاق اصناف مرکز خوزستان از الزام مراکز و افراد فعال در جمع‌آوری روغن موتور کارکرده و سوخته برای دریافت پروانه کسب تا پایان مهرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مصطفی پناباد گفت: تمامی افراد و مراکز جمع‌آوری روغن موتور کارکرده و سوخته در خوزستان موظف هستند تا پایان مهرماه امسال برای دریافت پروانه کسب از اتحادیه صنف لوازم یدکی اتومبیل اهواز اقدام کنند.

وی افزود: این اقدام در راستای اجرای مصوبه کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر شفاف‌سازی گردش کالا در سطح عرضه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خوزستان انجام می‌شود.

رئیس اتاق اصناف مرکز خوزستان بیان کرد: روغن موتورهای کارکرده و سوخته‌ای که توسط افراد یا مراکز جمع‌آوری می‌شود، باید به شرکت‌های هیدروکربنی تحویل داده شود.

پناباد ادامه داد: شرکت‌های هیدروکربنی نیز از این پس موظف هستند روغن موتور کارکرده و سوخته مورد نیاز خود را از افراد ثابت و سیار دارای پروانه کسب از اتحادیه صنف لوازم یدکی و اتحادیه صنف مکانیک و اتوسرویس اهواز خریداری کنند.

وی با اشاره به ضرورت ساماندهی فعالان این حوزه گفت: پس از شناسایی و تعیین افراد دارای پروانه کسب، فهرست این افراد از سوی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان در اختیار شرکت‌های هیدروکربنی قرار می‌گیرد تا همکاری‌ها در چارچوب ضوابط انجام شود.

رئیس اتاق اصناف مرکز خوزستان افزود: طرح شناسایی و ساماندهی افراد و مراکز جمع‌آوری روغن موتور سوخته از طریق اتحادیه‌های صنف لوازم یدکی اتومبیل و صنف مکانیک و اتوسرویس اهواز پیگیری می‌شود.

پناباد گفت: واحدهای صنفی تعویض روغن نیز موظف هستند روغن‌های کارکرده و سوخته حاصل از فعالیت خود را تنها به اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه کسب معتبر واگذار کنند.

وی تأکید کرد: فروش و واگذاری روغن موتور کارکرده و سوخته به افراد فاقد پروانه کسب، واسطه‌ها و اشخاص بدون مجوز قانونی ممنوع است و واحدهای صنفی باید پیش از انجام معامله، اعتبار مجوز خریدار را احراز کنند.

پناباد با تأکید بر ضرورت شفافیت در معاملات روغن سوخته افزود: تمامی معاملات و واگذاری‌ها باید با صدور فاکتور رسمی و معتبر و ثبت اطلاعات در سامانه‌های قانونی مربوطه انجام شود تا محل تأمین، خرید و عرضه روغن‌های کارکرده و سوخته قابل احراز و رهگیری باشد.

وی تصریح کرد: در صورت همکاری نکردن افراد، مراکز جمع‌آوری روغن موتور سوخته یا اتحادیه‌های صنفی مربوط، موضوع از طریق اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان برای اتخاذ تصمیم لازم پیگیری خواهد شد.