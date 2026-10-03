\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc\u060c \u062c\u0645\u0639 \u0622\u0648\u0631\u06cc \u06a9\u0645\u06a9\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0631\u062f\u0645\u06cc \u0646\u06cc\u0632 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0627\u0646 \u0646\u06cc\u0627\u0632\u0645\u0646\u062f \u062a\u0627 \u06f1\u06f5 \u0645\u0647\u0631 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0627\u0631\u062f.\n