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مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور گفت: به منظور جلوگیری از نوسانات شدید بازار مرغ، زنجیره تامین و عرضه این محصول هوشمند میشود.
به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، حبیب اسدالله نژاد با بیان اینکه ضرر و زیان مرغداران در هر دوره، باعث کاهش تولید و افزایش شدید قیمت در دورههای بعدی میشود، تصریح کرد: صادرات پایدار، افزایش بهره وری و هوشمند سازی زنجیره تامین مرغ در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور شرایط فعلی بازار مرغ را به زیان مرغداران خواند و گفت: بهعلت عدم تعادل و توازن بین عرضه و تقاضا و مازاد تولید در سطح کشور، مرغداران قادر به فروش تولیدات خود نیستند و این موضوع باعث شده است قیمت مرغ در کشور به شدت کاهش یابد.
او افزود: در حال حاضر که قیمت تمامشده هر کیلوگرم مرغ برای تولیدکنندگان حدود ۲۵۰ هزار تومان است، مرغداران محصول تولیدی خود را بین ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزار تومان عرضه میکنند و در بعضی از استانها قیمت به ۱۸۰ هزار تومان رسیده است.
اسدالله نژاد با بیان اینکه برآوردها نشان میدهد که روزانه بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان زیان به تولیدکنندگان تحمیل میشود، اظهار داشت: لازم است سازوکارهای حمایتی جهت عبور از این شرایط و حمایت از تولید اندیشیده شود. برای جمعآوری این انباشت مرغ، خرید حمایتی ۳۰ هزار تن مرغ مازاد، علاوه بر ۷۰ هزار تن ذخایر استراتژیک موجود، باید در دستور کار قرار بگیرد.
او اضافه کرد: موضوع صادرات نیز حتماً باید در دستور کار باشد؛ چرا که ما ظرفیت تولید ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن را داریم و نیاز واقعی کشور کمتر از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن است. برای فعال نگه داشتن زیرساختهای این صنعت، باید صادراتی پایدار و مستمر داشته باشیم. بدین منظور باید با کشورهای مقصد رایزنیهای بهموقع انجام شود تا عوارض وضعشده کاهش یافته و متناسب با عوارض سایر کشورها شود. ضمن اینکه سیاستهای صادراتی باید مستمر و پایدار بوده و تابع شرایط زمانی و مکانی و تصمیمات آنی نباشد.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور افزود: موضوع حائز اهمیت دیگر این است که بهرهوری در واحدهای مرغداری ما به اندازه کافی نیست؛ یعنی شاخصهای تولید پایین و ضرایب تولید بالاست. برای حل این معضل، دولت باید بخشی از درآمدهای حاصل از اصلاح نظام یارانهای را در قالب تسهیلات کمبهره به واحدهای تولیدی اختصاص دهد تا نوسازی و بهینهسازی بافتهای فرسوده آغاز شود و با بهرهگیری از سیستمهای نوین مرغداری، به استانداردهای لازم و تولید اقتصادیتر دست یابیم.
اسدالله نژاد گفت: در کنار این موضوع، کیفیت نهادههای دامی وارداتی است که بهویژه در چند ماه اخیر، بسیار پایین است؛ حتی در ذرتهای وارداتی، آلودگیهای قارچی فراوانی مشاهده شده است. کیفیت واکسنها و داروهای مصرفی در کشور نیز پایین است که مستقیماً بر بهرهوری تولید اثر میگذارد.
او ادامه داد: موضوع بعدی، ضرورت حرکت به سمت «تولید مرغ بهینه» یا «مرغ سایز» است. تولید مرغ سایز بهدلیل کاهش مدتزمان پرورش، علاوه بر صرفهجویی در انرژی، با کاهش ضرایب تولید و ارتقای شاخصهای تولید، برای تولیدکننده اقتصادیتر است و برای مردم نیز دورریز کمتر و ارزش تغذیهای بالاتری دارد؛ لذا این موضوع باید در سطح کشور فرهنگسازی شود تا به سمت تولید و عرضه مرغ با وزن پایین حرکت کنیم.
او با بیان اینکه بازار مرغ تابع عرضه و تقاضاست و تابع سخنرانیهای من یا افراد دیگر نیست؛ افزود: با این حال اگر تولیدکننده زیان کند، اثرات آن در قالب جهش آنی قیمت در بازار نمایان خواهد شد. برای داشتن بازاری باثبات، باید قیمتها متعادل و متناسب با هزینه واقعی تولید باشد و عرضه با تقاضا همخوانی داشته باشد. بر همین اساس، ما در حال هوشمندسازی زنجیره تأمین، تولید و توزیع مرغ در کشور هستیم تا این موارد مدیریت شده و نوسانات قیمت به حداقل برسد.
اسدالله نژاد تصریح کرد: متأسفانه قیمت مؤلفههای تولید مدام در حال تغییر است و این نوسانات، سهم هر یک از آنها را در قیمت تمامشده تغییر میدهد. به عنوان مثال، قیمت جوجه یکروزه در اردیبهشتماه به ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان رسید، در حالی که در اواخر مرداد و اوایل شهریورماه به ۲۰ هزار تومان کاهش یافت. یا قیمت سویا پس از حذف ارز ترجیحی تا ۱۱۵ هزار تومان بالا رفت، سپس به ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان رسید و اکنون حدود ۹۴ تا ۹۵ هزار تومان است. ذرت نیز از ۴۳ هزار تومان به حدود ۶۷ تا ۶۸ هزار تومان رسیده است. اگرچه تحلیل دقیق تأثیر این فرایندها بر قیمت تمامشده در یک مقطع خاص دشوار است، اما با در نظر گرفتن قیمت فعلی نهادهها، سهم هر بخش در تولید مشخص است.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور گفت: سهم جوجه در تولید هر کیلو مرغ حدود ۶ درصد است، خوراک دام حدود ۷۳ درصد، بهداشت حدود ۵ درصد و سایر مؤلفهها حدود ۲ درصد هزینههای تولید را تشکیل میدهند. در کل، تأثیرگذارترین عوامل در قیمت تمامشده، قیمت ذرت، سویا و جوجه است.
او درباره قیمت تمام شده مرغ اظهار داشت: با در نظر گرفتن جمیع جهات، در حال حاضر که مرغداران جوجه را حدود ۳۰ هزار تومان خریداری کردهاند و با قیمتهای فعلی نهادهها، قیمت تمامشده هر کیلوگرم مرغ زنده حدود ۲۵۰ هزار تومان است. در خرید حمایتی که شرکت پشتیبانی امور دام انجام میدهد، با توجه به قیمت ۳۳۰ هزار تومانی مرغ منجمد، پس از کسر هزینههای افت لاشه، کشتار، بستهبندی و حملونقل، قیمت تمامشده هر کیلوگرم مرغ زنده برای مرغداران بین ۲۱۰ تا ۲۱۵ هزار تومان برآورد میشود که حدود ۳۵ هزار تومان پایینتر از قیمت واقعی تمامشده (با احتساب سود مرغدار) است.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور با تاکید بر اینکه قیمت مرغ در حال حاضر حداقل ۱۰۰ هزار تومان پایینتر از قیمت منطقی بازار، شرایط فعلی را بهترین زمان برای خرید مردم توصیف کرد و گفت: از آنجایی که گوشت مرغ نسبت به سایر کالاهای پروتئینی ارزش تغذیهای بالاتری دارد، بهترین فرصت است که مردم سهم گوشت مرغ را در سبد خانوار افزایش دهند و برای کمک به پایداری تولید، خریدهای خود را در این ایام افزایش داده و حتی بخشی از نیاز یک ماه آینده خود را خریداری و نگهداری کنند.