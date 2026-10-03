به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، آیت‌الله محمدی لائینی نماینده ولی‌فقیه در مازندران در سخنرانی خود در حرم مطهر رضوی، شرایط امروز را جنگ تمام ایمان در برابر تمام کفر توصیف کرد و گفت: امروز تمام ایمان به نمایندگی جمهوری اسلامی، جبهه مقاومت و ملت ایران در برابر جبهه کفر قرار گرفته است.

وی با اشاره به ماجرای جنگ احزاب افزود: در آن جنگ، حیی بن اخطب از سران قبیله بنی‌نضیر، مشرکان و قریش را علیه پیامبر اکرم (ص) بسیج کرد و همچنین قبایل یهودی داخل مدینه را که با پیامبر پیمان داشتند، برای مقابله از درون تحریک کرد.

آیت‌الله محمدی لائینی با اشاره به حضور عمرو بن عبدود در میدان جنگ احزاب گفت: در آن شرایط، امیرالمؤمنین (ع) به میدان رفت و پیامبر اکرم (ص) فرمودند که تمام ایمان در برابر تمام شرک قرار گرفته است.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران افزود: این جمله مربوط به یک زمان و جمعیت خاص نیست و امروز نیز همان شرایط حاکم است.

وی در ادامه با اشاره به تحولات امروز، نتانیاهو را در نقش حیی بن اخطب و ترامپ را در نقش عمرو بن عبدود توصیف کرد و گفت: به امید خدا ذوالفقار حیدری، عمرو بن عبدود زمان را نیز از پا در خواهد آورد و شاهد پیروزی نهایی جبهه ایمان خواهیم بود.

آیت‌الله محمدی لائینی گفت: امروز هیچ‌کس نباید بی‌تفاوت و بی‌طرف بماند و همه باید با حضور، شعار، حمایت و اعلان بیعت با رهبری، جبهه ایمان را تقویت کنند.

وی همچنین با اشاره به آنچه «جبهه نفاق» خواند، افزود: اگر کفر فقط خودش بود، مشکل نبود، اما جبهه نفاق از داخل به عنوان ستون پنجم به کفر کمک می‌کند و خطر منافقان از کفار بیشتر است.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به دوران هشت سال دفاع مقدس گفت: همانند آن دوران، امروز نیز جبهه‌های مقاومت به کمک مالی، لباس، غذا و دارو نیازمندند و همه باید به ستاد پشتیبانی جنگ کمک کنند.