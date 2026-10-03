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فرمانده انتظامی شهرستان خاتم در جمع دانشآموزان دبستان جیحون هرات، بر اهمیت احترام، خوشاخلاقی، رعایت نکات ایمنی و کمک به همکلاسیها تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ ایزدپناه در جشن عاطفهها که همزمان با هفته نیروی انتظامی در دبستان جیحون برگزار شد، ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی و ماه مهر، گفت: مجموعه انتظامی، خادم و خدمتگزار مردم است و در راستای برقراری نظم و امنیت برای همه اقشار جامعه، از جمله دانشآموزان، تلاش میکند.
وی جشن عاطفهها را فرصتی برای تقویت فرهنگ همدلی، نوعدوستی و مسئولیتپذیری اجتماعی دانست و افزود: همه ما در برابر همنوعان خود مسئولیت داریم و کمک به دیگران، میتواند از همین دوران کودکی و در محیط مدرسه آغاز شود.
فرمانده انتظامی شهرستان خاتم با توصیه به دانشآموزان برای آغاز کارها با نام خدا، احترام به بزرگترها و خوشاخلاقی، اظهار داشت: احترام، احترام میآورد و خوشاخلاقی یکی از ارزشهای مهم در زندگی اجتماعی است.
سرهنگ ایزدپناه همچنین با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در استفاده از سرویس مدارس، از دانشآموزان خواست تا پیش از توقف کامل خودرو، برای سوار شدن اقدام نکنند و از بیرون آوردن دست و سر از پنجره خودرو خودداری کنند.
وی در پایان با اشاره به اهمیت کمک دانشآموزان به یکدیگر گفت: اگر دانشآموزی روزی مداد، صبحانه یا وسیلهای را فراموش کرد، دوستانش میتوانند به او کمک کنند؛ چرا که همین کمکهای ساده، جلوهای از جشن عاطفهها و تمرینی برای مهربانی و همدلی در جامعه است.