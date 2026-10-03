به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ فتح‌الله نصیریان گفت: با هدف تسهیل و تسریع در ارائه خدمات و کاهش زمان انتظار مراجعان ، ساعت فعالیت مراکز تعویض پلاک و دفاتر خدمات خودرویی استان در روز‌های ۱۱ تا ۱۶ مهرماه از ساعت ۷ تا ۱۷ افزایش می‌یابد.

وی افزود: در این روزها با حضور مضاعف کارکنان ، خدمات مورد نیاز شهروندان با سرعت و کیفیت بیشتری ارائه خواهد شد.

رئیس پلیس راهور گیلان خاطرنشان کرد: تکریم ارباب رجوع ، صیانت از حقوق شهروندان و ارائه خدمات مطلوب از اولویت‌های پلیس راهور در هفته فراجا و تمامی ایام سال است.