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رئیس پلیس راهور گیلان از افزایش ساعت فعالیت مراکز تعویض پلاک و دفاتر خدمات خودرویی استان از ۱۱ تا ۱۷ مهرماه همزمان با هفته فراجا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ فتحالله نصیریان گفت: با هدف تسهیل و تسریع در ارائه خدمات و کاهش زمان انتظار مراجعان ، ساعت فعالیت مراکز تعویض پلاک و دفاتر خدمات خودرویی استان در روزهای ۱۱ تا ۱۶ مهرماه از ساعت ۷ تا ۱۷ افزایش مییابد.
وی افزود: در این روزها با حضور مضاعف کارکنان ، خدمات مورد نیاز شهروندان با سرعت و کیفیت بیشتری ارائه خواهد شد.
رئیس پلیس راهور گیلان خاطرنشان کرد: تکریم ارباب رجوع ، صیانت از حقوق شهروندان و ارائه خدمات مطلوب از اولویتهای پلیس راهور در هفته فراجا و تمامی ایام سال است.