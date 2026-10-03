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نتایج آزمون سراسری ۱۴۰۵ از دقایقی پیش بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، باوجود اعلام رئیس سازمان سنجش مبنی براینکه نتایج اولیه آزمون سراسری فردا اعلام میشود، این سازمان نتایج داوطلبان را بعد از ظهر امروز روی سایت خود به این نشانی قرار داد.
انتخاب رشته محل آزمون سراسری ۱۴۰۵ از دوشنبه ۱۳ مهر آغاز میشود و تا پنجشنبه ۱۶ مهر ادامه دارد. امکان انتخاب رشته ۱۵۰ کدرشته وجود دارد. پس از تایید انتخاب رشته یک رسید و پیامک به داوطلب داده میشود.
سامانه انتخاب رشته مجازی نیز در سایت سازمان سنجش از فردا یکشنبه ۱۲ مهر فعال میشود و داوطلبان و خانوادهها میتوانند با استفاده از آن با مشاهده ۳۰۰ انتخاب رشته مشابه با شرایط داوطلب در سال گذشته از آن راهنمایی بگیرند و شانس قبولی داوطلب را مشاهده کنند.
به گفته رضا محمدی، رئیس سازمان سنجش نتایج نهایی این آزمون نیز اواسط آبان اعلام خواهد شد.
وی اظهار داشت: پذیرفته شدگان تمامی دورههای رایگان سال ۱۴۰۵ چه ثبت نام کنند و چه ثبت نام نکنند اجازه شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۶ ندارند. همچنین پذیرفته شدگان سال ۱۴۰۳ و قبل از آن رشتههای باآزمون تمام دورههای رایگان و چهار رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و دامپزشکی باید قبل از ثبت نام ۱۴۰۵ انصراف میدادند.
وی اضافه کرد: کسانی که در آزمون سراسری شرکت نکردهاند و مایل به انتخاب رشتههای بدون آزمون هستند میتوانند در زمان انتخاب رشته، با ثبت نام در وبگاه سازمان سنجش رشتههای پذیرش براساس سوابق تحصیلی را انتخاب کنند. همچنین کسانی که پیش از این در آزمون سراسری شرکت کردهاند میتوانند بدون ثبت نام دوباره، رشتههای پذیرش براساس سوابق تحصیلی را هم انتخاب کنند.