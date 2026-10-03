دادستان عمومی و انقلاب ایلام، با همراهی کارشناسان آتش‌نشانی، از زیرساخت‌های ایمنی ساختمان‌های بلندمرتبه و مراکز حیاتی شهر از جمله بیمارستان رازی بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «عبدالوهاب بخشنده» دادستان عمومی و انقلاب ایلام، در این بازدید میدانی، وضعیت آسانسور‌ها و پله‌های اضطراری را در ساختمان‌های بلندمرتبه و مراکز حیاتی شهر از جمله بیمارستان رازی مورد ارزیابی قرار داد.

این بازدید با همراهی کارشناسان آتش‌نشانی و با هدف بررسی دقت رعایت استاندارد‌های ایمنی و مقابله با حوادث احتمالی انجام شد.

دادستان ایلام در جریان این بازدید بر ضرورت تضمین امنیت شهروندان در ساختمان‌های مرتفع تأکید کرد و خواستار رعایت دقیق استاندارد‌های ایمنی در مجتمع‌های مسکونی و مراکز درمانی شد.