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دادستان عمومی و انقلاب ایلام، با همراهی کارشناسان آتشنشانی، از زیرساختهای ایمنی ساختمانهای بلندمرتبه و مراکز حیاتی شهر از جمله بیمارستان رازی بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «عبدالوهاب بخشنده» دادستان عمومی و انقلاب ایلام، در این بازدید میدانی، وضعیت آسانسورها و پلههای اضطراری را در ساختمانهای بلندمرتبه و مراکز حیاتی شهر از جمله بیمارستان رازی مورد ارزیابی قرار داد.
این بازدید با همراهی کارشناسان آتشنشانی و با هدف بررسی دقت رعایت استانداردهای ایمنی و مقابله با حوادث احتمالی انجام شد.
دادستان ایلام در جریان این بازدید بر ضرورت تضمین امنیت شهروندان در ساختمانهای مرتفع تأکید کرد و خواستار رعایت دقیق استانداردهای ایمنی در مجتمعهای مسکونی و مراکز درمانی شد.