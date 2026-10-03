اعضای کمیته یمن کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با ابراهیم محمد الدیلمی، سفیر جمهوری یمن در تهران دیدار و گفتگو کردند.

ضرورت تقویت روابط ایران و یمن در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و دریایی

ضرورت تقویت روابط ایران و یمن در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و دریایی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اعضای کمیته یمن کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با ابراهیم محمد الدیلمی، سفیر جمهوری یمن در ایران، دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این دیدار، پیروزی‌های اخیر ملت یمن را به سفیر این کشور تبریک گفت و بر ضرورت تقویت روابط و همکاری‌های میان دو کشور تأکید کرد.

نماینده لارستان، خنج، گراش، اوز و جویم در مجلس شورای اسلامی در این دیدار که با حضور سفیر یمن در تهران برگزار شد، با اشاره به تحولات اخیر یمن گفت: امیدواریم به فضل الهی شاهد یمن یکپارچه باشیم و دیگر چیزی به نام شمال و جنوب وجود نداشته باشد.

او با اشاره به آزادسازی اسیران از سوی انصارالله یمن، این اقدام را نشان‌دهنده نگاه وسیع و اسلامی این جریان دانست و تصریح کرد: ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران و کمیته حمایت از یمن در مجلس شورای اسلامی امیدواریم همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های مختلف، از جمله روابط اقتصادی و تجاری، بیش از پیش گسترش یابد و خط دریایی، اتاق مشترک بازرگانی و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی نیز شکل گیرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تحولات اخیر در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: ما ذلت صهیونیست‌ها را در سازمان ملل دیدیم؛ ۷۸ کشور هیئت‌های خود را ترک کردند و رفتار نخست‌وزیر این رژیم مجعول نشان‌دهنده استیصال و منفوریت آنها در جهان بود. ان‌شاءالله شاهد شکست نهایی رژیم صهیونیستی و آزادی همه سرزمین‌های فلسطین باشیم و در بیت‌المقدس به عنوان قبله اول مسلمانان، نماز جمعی برگزار کنیم.

محسنی ثانی: یمن با ایستادگی در جبهه مقاومت، به جایگاهی ویژه دست یافته است

در این دیدار که در سفارت یمن در تهران برگزار شد، محمدرضا محسنی‌ثانی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، موفقیت‌ها و پیروزی‌های اخیر یمن را تبریک گفت.

او ضمن ابراز امیدواری نسبت به تحولات مثبت آینده، تصریح کرد: به فضل الهی شاهد یمن یکپارچه خواهیم بود.

محسنی‌ثانی در این نشست با اشاره به رنج‌های پشت سر گذاشته شده ملت یمن، اظهار داشت: پس از سال‌ها تحمل سختی‌های ناشی از محاصره‌های بی‌رحمانه، اکنون شاهد نصرت الهی برای ملت بزرگ، مقاوم و سرافراز یمن و برادران و مجاهدان انصارالله هستیم.

محسنی ثانی با تأکید بر جایگاه راهبردی یمن در معادلات منطقه افزود: یمن امروز جایگاهی ویژه در تحولات منطقه و جبهه مقاومت دارد؛ جایگاهی که محصول سال‌ها ایستادگی، فداکاری و پرداخت هزینه‌های سنگین در مسیر استقلال و دفاع از آرمان‌های ملت‌های مظلوم منطقه است.

او خاطرنشان کرد: ملت ایران به خوبی به یاد دارد که در مقاطع حساس، ملت یمن در کنار ملت مظلوم ایستاد و در آزمون‌های تاریخی موضع خود را با شجاعت نشان داد.