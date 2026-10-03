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۱۷ سازه و نقطه پرخطر در مسیر رودخانههای شهرستان لنجان شناسایی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در نشست ستاد مدیریت بحران شهرستان لنجان گفت: چهارکیلومتر از حریم رودخانهها در این شهرستان ساماندهی و ۲۱۰ مورد تصرف و سکونتگاه در حریم رودخانهها آزادسازی شده است.
منصور شیشهفروش افزود: تاکنون مطالعات ۹۰ هزار هکتار از حوزههای آبخیز شهرستان تکمیل شده و ۴۰ هزار هکتار دیگر نیز ضروری است از طریق منابع طبیعی مطالعه شود. همچنین ۹ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح آبخیزداری زمانآباد اختصاص یافته است.
شیشهفروش همچنین با اشاره به روند بازسازی اماکن مسکونی آسیبدیده در جنگ ۱۲ روزه گفت: هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی در شهرستان لنجان در جنگ ۱۲ روزه آسیب دید که تاکنون خسارت ۹۸ درصد این واحدها جبران شده است.
وی افزود: خسارت اثاثیه ۲۰۰ واحد مسکونی نیز پرداخت شده و مقرر شد بنیاد مسکن نسبت به تسریع در پرداخت غرامت و خسارت باقیمانده افراد اقدام کند.
علیرضا بصیری فرماندار لنجان هم در این نشست بر آمادگی کامل دستگاههای اجرایی و انجام اقدامات پیشگیرانه پیش از وقوع حوادث تأکید کرد و گفت: همه دستگاهها باید با تمام ظرفیت و توان در آمادهباش باشند و تجهیزات و امکانات خود را برای مقابله با مخاطرات، بهویژه سیلاب، بررسی و تقویت کنند.
وی همچنین بر اجرای دقیق مصوبات ستاد مدیریت بحران، رفع نقاط پرخطر و افزایش هماهنگی میان دستگاههای شهرستان تأکید کرد و خواستار نظارت مستمر بر میزان آمادگی دستگاهها شد.