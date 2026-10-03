فرمانده انتظامی خرمشهر از شناسایی و جمع‌آوری ۳۳ معتاد متجاهر در اجرای طرح سه‌روزه ارتقای امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ علی رحیمی گفت: این طرح با هدف ارتقای امنیت اجتماعی، پاکسازی نقاط آلوده و پاسخگویی به مطالبات شهروندان و با هماهنگی مرجع قضائی به مدت سه روز در سطح شهرستان خرمشهر اجرا شد.

وی افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات هدفمند و گشت‌زنی مستمر در نقاط مختلف شهرستان، ۳۳ نفر از معتادان متجاهر را شناسایی و جمع‌آوری کردند.

فرمانده انتظامی خرمشهر ادامه داد: افراد جمع‌آوری‌شده پس از انجام مراحل قانونی و تشکیل پرونده، برای سیر مراحل مربوط و ساماندهی به مراکز ذی‌ربط معرفی شدند.

سرهنگ رحیمی با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی گفت: پاکسازی نقاط آلوده، مقابله با آسیب‌های اجتماعی و افزایش احساس امنیت و آرامش شهروندان از اولویت‌های پلیس است و اجرای این طرح‌ها به‌صورت مستمر در دستور کار انتظامی شهرستان قرار دارد.