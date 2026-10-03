تحویل ۱۰ هزار و ۸۰۰ واحد نهضت ملی مسکن به متقاضیان در خراسان جنوبی
استاندار خراسان جنوبی گفت: بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ واحد نهضت ملی مسکن به متقاضیان تحویل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی
، هاشمی استاندار خراسان جنوبی در جلسه مشترک شورای مسکن و ستاد بازآفرینی پایدار شهری استان که با حضور اعضای هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن برگزار شد، با اشاره به روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در خراسان جنوبی، گفت: بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ نفر از متقاضیان مسکن در استان در واحدهای مسکونی خود مستقر شدهاند و حدود سه هزار واحد دیگر نیز در آستانه بهرهبرداری و واگذاری قرار دارد.
وی با بیان اینکه تأمین مسکن از اولویتهای مهم دولت است، گفت: تلاش میکنیم واحدهای در حال تکمیل پیش از آغاز فصل سرما به متقاضیان تحویل شود تا خانوادههایی که در انتظار خانه هستند هرچه سریعتر از سرپناه مناسب برخوردار شوند.
استاندار با اشاره به ویژگیهای طرحهای مسکن در استان ادامه داد: خراسان جنوبی از معدود استانهایی است که بخش قابل توجهی از پروژههای نهضت ملی مسکن آن به صورت ویلایی اجرا شده و به جز بیرجند در بسیاری از شهرهای استان، الگوی ساخت واحدهای ویلایی مورد توجه قرار گرفته است.
وی به حجم قابل توجه اراضی الحاقی به شهرهای استان گفت و تأمین زیرساختهای مورد نیاز طرحهای مسکن را از الزامات اصلی دانست، سپس تصریح کرد: طی دو سال گذشته حدود ۲.۳ همت برای زیرساختهای حوزه مسکن استان اختصاص یافته که این موضوع نشاندهنده توجه ویژه به تکمیل زنجیره خدمات مورد نیاز واحدهای مسکونی است.
استاندار خراسان جنوبی از اختصاص اعتبارات قابل توجه در حوزههای مختلف زیرساختی استان از سوی وزارت راه و شهرسازی قدردانی کرد و گفت: در حوزه راهآهن، دوباندهسازی محورهای مواصلاتی و نهضت ملی مسکن حمایتهای مناسبی از استان صورت گرفته و لازم است این روند با جدیت ادامه یابد.
به گفته وی؛ طی دو سال گذشته ۱۳ همت به پروژه های راهآهن، دوبانده سازی محورهای مواصلاتی و نهضت ملی مسکن در استان اختصاص یافته است.
هاشمی با اشاره به تقاضای بالای مردم در بحث جوانی جمعیت اظهار داشت: رشد جمعیت و افزایش تقاضا در برخی مناطق استان موجب شده تعدادی از متقاضیان همچنان در انتظار تأمین زمین باشند لذا باید با برنامهریزی دقیق، پاسخ مناسبی به این نیاز داده شود.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به بافتهای فرسوده شهری، افزود: توسعه سایتهای جدید مسکن اگرچه ضرورتهایی دارد اما در کنار آن باید احیای بافتهای فرسوده نیز به صورت جدی دنبال شود، چراکه در این مناطق بسیاری از زیرساختها از جمله آب، برق و گاز وجود دارد و بازآفرینی این محدودهها میتواند ضمن کاهش هزینههای توسعه، به بهبود شرایط زندگی شهروندان و کاهش آسیبهای اجتماعی کمک کند.
استاندار با اشاره به ضرورت تکمیل خدمات زیربنایی واحدهای مسکونی تحویلشده، اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن فصل سرما، تأمین گاز و سایر خدمات مورد نیاز خانوادههایی که به تازگی در واحدهای خود مستقر شدهاند، باید با اولویت دنبال شود تا مردم در آغاز فصل پاییز و زمستان با مشکل مواجه نشوند.
هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مدیران به مطالبات مردم گفت: مدیران دستگاههای اجرایی باید در میان مردم حضور داشته باشند و مسائل و درخواستهای آنان را بشنوند.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به پیگیری مسائل خراسانجنوبی در سطح ملی گفت: اگر توفیقی در دفاع و پیگیری مسائل استان در سطوح بالاتر حاصل شده، ثمره همین هماهنگی و همدلی در داخل استان است و استاندار خراسانجنوبی نیز محوریت این موضوع را بر عهده داشته است.
هاشمی ادامه داد: در وزارت راه و شهرسازی نیز توجه ویژهای به استانهای کمتر برخوردار و مناطق کمتر توسعهیافته شکل گرفته است و این رویکرد میتواند زمینه کاهش فاصله توسعهای این استانها با سایر مناطق کشور را فراهم کند.
وی بیان کرد: تفاوت مهمی که امروز شاهد آن هستیم، عزم و اراده برای توجه بیشتر به استانهایی است که در گذشته به دلیل توسعهنیافتگی، فاصله آنها با سایر مناطق روزبهروز بیشتر شده است.
وی با اشاره به حوزههای مختلف فعالیت وزارت راه و شهرسازی در خراسانجنوبی افزود: در حوزه مسکن اقدامات خوبی در حال انجام است و در کنار آن، توجه به راهآهن، حملونقل هوایی و تأمین هواپیما نیز از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت دنبال شود.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت نیروهای مسلح استان گفت: نیروهای مسلح در مرزها و حوزه پدافند، مسئولیتهای سنگینی بر عهده دارند و باید در تأمین مسکن این نیروها توجه ویژهای صورت گیرد.
هاشمی افزود: شایسته نیست نیروهایی که در مناطق مرزی و نقاط حساس کشور خدمت میکنند، حداقل امکانات مسکن را نداشته باشند و مستأجر باشند.
وی خواستار توجه جدی به وضعیت مسکن نیروهای مسلح در استان شد و گفت: از مسئولان وزارت راه و شهرسازی درخواست دارم در خصوص واگذاری زمین و تأمین مسکن نیروهای مسلح، این موضوع را با جدیت پیگیری کنند.