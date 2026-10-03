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استاندار کرمان در شورای هماهنگی روابط عمومیهای استان بر روایت محوری و روایت پیشرفت استان تاکید کرد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان محمدعلی طالبی استاندار کرمان در جمع روابط عمومیها دستگاههای اداری و فرمانداریها وابط عمومیها را در میمگیریهای یک سازمان موثر دانست و بر روایت محوری تاکید کرد .
وی افزود: مردم از طریق روابط محوری ارتباط بیشتر و بهتری خواهند داشت .
محمدعلی طالبی با اشاره به اینکه چشم انداز استان در حوزههای مختلف از جمله سرمایهگذاری مدرسه سازی و معادن و دیگر موارد مشخص است بر روابط محوری در خصوص پیشرفتهای استان تاکید کرد .
وی همچنین گفت: بسیاری از موفقیتهای استان کرمان باید از زبان استاندار و استانداری بیان شود در این رابطه افزود حضور بسیاری از این دستگاهها پررنگ نیست.
استاندار کرمان گفت: انتظار ما بر این است که دستگاهها در روایت پیشرفتها پیش قدم باشند؛ استان کرمان یکی از پویاترین استانهای کشور است که با وجود جنگ و تحریم پروژههای راه آب و سرمایهگذاری فعال است .
وی همچنین پیشنهاد کرد که در یک جلسه تحت عنوان روایت استان کلیه فعالیتها و دستگاههای دولتی با تعامل رسانهها و صدا و سیما انجام شود .