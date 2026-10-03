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نیلسا حیدریان با روزانه حدود ۱۰ تا ۱۱ ساعت مطالعه و حمایت خانواده، رتبه پنجم کنکور سراسری گروه ریاضی را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، نیلسا حیدریان دانشآموز مدرسه فرزانگان آمل با کسب رتبه پنجم کنکور سراسری گروه ریاضی، مسیر چندساله تلاش خود را نتیجهبخش دانست.
حیدریان گفت: وقتی مدیر مدرسه با من تماس گرفت و خبر رتبهام را اعلام کرد، شوکه شدم؛ البته انتظار داشتم رتبهای در این حدود کسب کنم، اما وقتی نتیجه را دیدم کمی تعجب کردم.
وی افزود: برای رسیدن به این رتبه در چند سال گذشته روزانه حدود ۱۰ تا ۱۱ ساعت برای درس خواندن وقت گذاشتم و از بسیاری از تفریحات و کارهایی که دوست داشتم انجام دهم، صرفنظر کردم.
رتبه پنجم کنکور ریاضی کشور درباره نقش خانواده در موفقیت خود گفت: خانوادهام همیشه همراه من بودند و آرامشی را که در خانه نیاز داشتم برایم فراهم میکردند و هر زمان فشار روانی زیادی روی من بود، به من آرامش میدادند.
حیدریان درباره برنامه خود برای ادامه تحصیل گفت: احتمالاً در رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف ادامه تحصیل میدهم.
وی به داوطلبان کنکور توصیه کرد: باید از تکتک روزهای خود استفاده کنند، چون رسیدن به نتیجه مطلوب نیازمند تلاش و تحمل سختی است و مسیر موفقیت بدون تلاش و سختی امکانپذیر نیست.
روایت مادر
مادر نیلسا حیدریان نیز درباره لحظه اطلاع از موفقیت دخترش گفت: بیرون از خانه بودم و خبر را از یکی از بستگان شنیدم و بسیار خوشحال شدم؛ البته انتظار این موفقیت را داشتم و معتقدم نیلسا شایستگی کسب این رتبه را داشت.
وی درباره شرایطی که خانواده برای موفقیت دخترش فراهم کردند، افزود: تقریباً از بسیاری از تفریحاتمان صرفنظر کردیم و فضای خانه کاملاً آرام بود؛ حتی تلویزیون هم نداشتیم.
مادر نیلسا حیدریان گفت: با توجه به فشارهایی که روی دخترم وجود داشت و نوسانات روحی که گاهی برایش پیش میآمد، سعی میکردم او را دلداری بدهم و فشار را از روی او کمتر کنم.
وی درباره توصیه به خانوادههایی که فرزند پشتکنکوری دارند، افزود: این موضوع به هدف خانواده بستگی دارد، اما اگر واقعاً میخواهند فرزندشان موفق شود باید شرایط لازم را فراهم کنند و از تفریحات خودشان هم بگذرند تا فضای آرامی برای درس خواندن فرزندشان وجود داشته باشد.
آموزش و پرورش آمل
مرتضی عسگری رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان آمل نیز با اشاره به کسب رتبه تکرقمی کنکور سراسری از سوی این دانشآموز گفت: کسب رتبه تکرقمی در کنکور سراسری برای شهرستان آمل اتفاقی کمسابقه است و شاید نزدیک به یک دهه از آخرین موارد آن گذشته باشد.
وی افزود: اینکه در یک سال هم دانشآموزان دختر و هم دانشآموزان پسر شهرستان بتوانند رتبههای تکرقمی کسب کنند، تا جایی که اطلاع دارم برای نخستین بار اتفاق افتاده است و این موضوع جای خوشحالی دارد.
رئیس اداره آموزش و پرورش آمل گفت: این موفقیت نشان میدهد دانشآموزان شهرستان بهخوبی تلاش میکنند و امروز نتیجه آن را شاهد هستیم.
عسگری افزود: مجموعه آموزش و پرورش شهرستان برای این دانشآموز عزیز برنامهها و سورپرایزهای ویژهای دارد و همانطور که در سالهای گذشته نیز برگزار شده است، در جشن نخبگانی که هر سال برگزار میشود از این عزیزان تجلیل خواهد شد.