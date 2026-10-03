استاندار و نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی امروز بازدیدی را از روند اجرای طرح خط دوم انتقال آب داشتند و با حضور در مخزن در حال ساخت ۵۰ هزار متر مکعبی روستای شحنه و خطوط لوله گذاری شده در عقدا در جریان آخرین اقدامات انجام شده، پیشرفت عملیات اجرایی، چالش‌ها و مشکلات طرح قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، استاندار یزد با تاکید بر اهمیت تسریع در اجرای طرح انتقال آب و ضرورت برنامه ریزی منسجم برای تامین پایدار نیاز‌های آبی استان گفت: با اجرای این طرح سالانه ۱۴۰ میلیون متر مکعب آب به استان منتقل می‌شود و نیاز‌های آبی استان تا افق ۱۴۳۰ تامین خواهد شد.



بابایی افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته در دو سال گذشته چهار مجوز از کمیسیون ۲۳ اخذ شده و فقط مجوز محیط زیست برای تسریع در اجرای این طرح باقی مانده است.



جوکار نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی هم مهمترین موضوع در اجرای طرح خط دوم انتقال آب به یزد را تامین منابع مالی دانست و افزود: اعتبارات اجرای این طرح با مولد سازی و کمک موسسه کوثر و کاریزبوم تامین خواهد شد.



طرح خط دوم انتقال آب به یزد از خرسان به طول ۴۰۳ کیلومتر از سال ۹۸ آغاز شده که ۱۵۰ کیلومتر آن در استان یزد است و در این مدت تقریبا ۲۰ درصد پیشرف فیزیکی داشته است.



