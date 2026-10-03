جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، در دیدار با مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران، ضمن قدردانی از تلاش‌های آتش‌نشانان، بر اهمیت هماهنگی میان دو مجموعه در زمان وقوع حوادث تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، به همراه رضا دهقانپور، معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان و مجتبی لشگری، سخنگوی سازمان، امروز شنبه ۱۱ مهرماه با حضور در سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران، با قدرت‌الله محمدی، مدیرعامل این سازمان و ایرج ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

این دیدار به مناسبت روز آتش‌نشانی و ایمنی، با هدف قدردانی از خدمات و تلاش‌های آتش‌نشانان و بررسی راهکار‌های توسعه همکاری میان دو مجموعه برگزار شد و در جریان آن، ضمن تقدیر از همکاری‌های مستمر اورژانس و آتش‌نشانی، درباره چالش‌های خدمت‌رسانی، وضعیت تجهیزات و امکانات امدادی و راهکار‌های ارتقای هماهنگی میان نیرو‌های دو مجموعه گفت‌و‌گو و تبادل نظر شد.

جعفر میعادفر با قدردانی از تلاش‌های آتش‌نشانان و همکاری مستمر این سازمان با اورژانس کشور، بر اهمیت هماهنگی میان دو مجموعه در زمان وقوع حوادث تأکید کرد و گفت: تجربه همکاری اورژانس و آتش‌نشانی در حوادث مختلف، به‌ویژه در جریان جنگ تحمیلی سوم، نشان داد که حضور هماهنگ و به‌موقع نیرو‌های امدادی نقش مهمی در مدیریت حوادث و نجات جان مردم دارد.

وی افزود: استمرار این همکاری‌ها، افزایش آمادگی مشترک، تبادل تجربه و شناسایی چالش‌های موجود می‌تواند به ارتقای کیفیت و سرعت خدمت‌رسانی به مردم کمک کند.

قدرت‌الله محمدی، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران، نیز با تقدیر از همکاری‌های مستمر سازمان اورژانس کشور اظهار کرد: نیرو‌های اورژانس همیشه در حوادث به‌موقع و در سریع‌ترین زمان ممکن در محل حاضر می‌شوند و در کنار آتش‌نشانان به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند. اورژانس همواره همراه‌ترین ارگان با سازمان آتش‌نشانی بوده است.

محمدی با اشاره به همکاری نزدیک دو مجموعه در جریان جنگ تحمیلی سوم، این تجربه مشترک را یکی از نمونه‌های مهم همکاری مجموعه‌های امدادی در شرایط ویژه دانست و بر ضرورت تداوم و تقویت این همراهی در حوادث و مأموریت‌های مختلف تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به موضوع تجهیزات امدادی گفت: استفاده از تجهیزات به‌روز و استاندارد، یکی از الزامات ارتقای توان عملیاتی مجموعه‌های امدادی است و در این زمینه، توجه به نیاز‌های شهرستان‌ها و تقویت امکانات آنها نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. به‌روزرسانی تجهیزات متناسب با استاندارد‌های روز دنیا می‌تواند زمینه ارائه خدمات مؤثرتر و سریع‌تر به مردم را فراهم کند.

رضا دهقانپور، معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان اورژانس کشور، نیز با تأکید بر ضرورت رفع چالش‌های تجهیزاتی نیرو‌های امدادی گفت: افزایش سرعت و کیفیت امدادرسانی بدون تأمین تجهیزات به‌روز و متناسب با نیاز‌های عملیاتی امکان‌پذیر نیست و باید نیاز‌های تجهیزاتی، با جدیت بیشتری دنبال شود.

در پایان این دیدار، دو طرف بر تداوم و افزایش همکاری‌های مشترک، ارتقای هماهنگی‌های عملیاتی، تبادل تجربیات و استفاده از ظرفیت‌های دو مجموعه برای افزایش آمادگی و ارائه خدمات سریع‌تر و مؤثرتر به مردم تأکید کردند.