عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: حقوقدانان و وکلا در کنار مردم، با حضور در غرفهها، خدمات مشاوره حقوقی ارائه کردند و در ثبت شکایتها نقشآفرین بودند.
ضرابی افزود: در این غرفهها مردم درباره روند ثبت شکایت، ابعاد داخلی و بینالمللی پروندهها و سرانجام پیگیریهای حقوقی سؤال میکردند و وکلا با حوصله به پرسشهای آنها پاسخ میدادند.
همکاری وکلای کانون و مرکز وکلا در این طرح
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به همکاری وکلای کانون و مرکز وکلا در این طرح گفت: در این عرصه تفاوتی میان مجموعههای حقوقی وجود نداشت و همه برای انجام یک مسئولیت مشترک در کنار مردم حضور داشتند.
استفاده از ظرفیت مجامع بینالمللی حقوقی
ضرابی همچنین بر استفاده از ظرفیتهای حقوقی بینالمللی برای پیگیری جنایات جنگی تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت اجلاسها و مجامع بینالمللی حقوقی برای رساندن صدای قربانیان و پیگیری حقوقی این جنایات استفاده کرد.
وی از حقوقدانان خواست با تداوم این مسیر، پیگیری حقوقی پروندههای مرتبط با قربانیان و آسیبدیدگان را دنبال کنند.