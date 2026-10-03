به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما سردار محمد توکلی در مراسم قدردانی از فعالان نبرد حقوقی علیه جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، از ثبت و کلاسه‌شدن ۱۲۵ هزار شکایت و وکالت مردمی در تهران خبر داد و گفت: مستندات جمع‌آوری‌شده، پشتوانه رسیدگی‌های حقوقی و قضایی خواهد بود.

سردار توکلی گفت: از همان ابتدای حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان، برنامه‌ریزی برای نبرد حقوقی آغاز شد و مردم نیز در این مسیر مشارکت کردند.

جانشین سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ، حضور مردم در غرفه‌های ثبت شکایت و تکمیل چندین فرم با جزئیات را کاری زمان‌بر و نفس‌گیر دانست و گفت: مجاهدت فعالان این عرصه کم از مجاهدت رزمندگان در میدان‌های دیگر ندارد.

سردار توکلی همچنین با اشاره به عملیات ثامن‌الائمه، انسجام، وحدت و مشارکت مردم را از عوامل مهم موفقیت در آن عملیات عنوان کرد و گفت: تجربه دفاع مقدس نشان می‌دهد هرجا زمینه حضور و نقش‌آفرینی مردم فراهم شده، می‌توان از تنگنا‌ها و چالش‌ها عبور کرد.

ضرورت تداوم پیگیری‌های حقوقی این پرونده‌ها در مجامع داخلی و بین‌المللی

میترا ضرابی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در آیین قدردانی از فعالیت حقوقدانان و وکلای حاضر در غرفه‌های ثبت شکایت علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر ضرورت تداوم پیگیری‌های حقوقی این پرونده‌ها در مجامع داخلی و بین‌المللی تأکید کرد.