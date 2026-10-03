به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل توحید، هر دو باند این تونل امشب ۱۱ مهر مسدود است.

مسیر جایگزین برای باند شرقی (به سمت شمال): بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری به سمت شمال و بزرگراه چمران به سمت شمال و مسیر جایگزین برای باند غربی (به سمت جنوب): بزرگراه نواب صفوی به سمت جنوب و بزرگراه یادگار امام به سمت جنوب است.