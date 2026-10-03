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زمینه آزادی ۴۰ تن از محکومان مالی و جرایم غیرعمد با مجموع بدهی ۲۱۹ میلیارد تومان در دهمین جلسه ستاد دیه آذربایجانغربی فراهم شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این نشست با تأکید بر راهبردهای قوه قضائیه در نظارت بر وضعیت زندانیان گفت: پایش دائمی، سیستمی و میدانی پروندههای محکومان مالی و زندانیان جرایم غیرعمد در دستور کار مراجع قضایی استان قرار دارد تا هیچ فرد معسری به سبب تنگدستی بلاوجه در زندان نماند و در عین حال، احقاق حقوق شکات نیز متوقف نشود.
محمدعلی علینژاد با تبیین رویکرد محاکم قضایی تصریح کرد: شعب دادگاهها با ارزیابی دقیق تمکن طرفین، تعیین سازوکار منطقی اقساط و قبولی اعسار، فرآیند تسویه دیون را تسهیل میکنند که در این چرخه، مساعی هوشمندانه و تلاشهای خستگیناپذیر مددکاران اجتماعی در برقراری صلح، ترغیب به صلح و سازش و اخذ رضایت نقشی محوری دارد.
رئیسکل دادگستری آذربایجانغربی افزود: در این نشست، مبلغ ۱۹۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از طریق پذیرش دادخواست اعسار، ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان با اعلام رضایت و گذشت اولیای دم و شکات، ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان از محل آورده نقدینگی خود زندانیان و ۱۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان نیز در قالب تسهیلات بانکی و کمکهای بلاعوض ستاد دیه تأمین شد. با این اقدامات، مجموع محکومان غیرعمد آزادشده استان در نیمه نخست امسال به ۵۸۰ نفر رسید.