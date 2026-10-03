رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اسامی رتبه‌های برتر در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، زبان‌های خارجی و هنر کنکور ۱۴۰۵ را اعلام کرد.