امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

اعلام اسامی برترین‌های آزمون سراسری سال ۱۴۰۵

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اسامی رتبه‌های برتر در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، زبان‌های خارجی و هنر کنکور ۱۴۰۵ را اعلام کرد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۱- ۱۶:۱۲
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
کاسبان خون
کاسبان خون
۱۴۰۵-۰۷-۰۸
اقدام ترامپ برای ایجاد کودتا در ایران
اقدام ترامپ برای ایجاد کودتا در ایران
۱۴۰۵-۰۷-۱۰
وقتی بازگشت چهره‌ها به وطن مطالبه برای عدالت را زنده می‌کند
وقتی بازگشت چهره‌ها به وطن مطالبه برای عدالت را زنده می‌کند
۱۴۰۵-۰۷-۰۹
جان‌فدا‌ها چه آموزش‌های نظامی می‌بینند؟
جان‌فدا‌ها چه آموزش‌های نظامی می‌بینند؟
۱۴۰۵-۰۷-۰۹
خبرهای مرتبط

نتایج اولیه آزمون سراسری ۱۴۰۵ فردا اعلام می‌شود

تهران با کسب ۲۱ رتبه برتر در صدر برترین‌های پنج گروه آزمایشی آزمون سراسری ۱۴۰۵

روزی ۸ تا ۱۰ ساعت مطالعه و حمایت خانواده رمز موفقیت است

برچسب ها: نفرات برتر کنکور ، کنکور سراسری
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 