امروز شنبه ۱۱ مهرماه، تالار‌های مختلف بورس کالا با عرضه ۱۳۴ هزار و ۱۳۷ تن انواع محصول، پذیرای معامله‌گران و فعالان صنعتی است.



به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ امروز ۱۰۳ هزار و ۲۹۰ تن محصول در تالار صادراتی عرضه می شود. این محصولات شامل ۷۳ هزار و ۷۱۰ تن سیمان، ۱۰ هزار تن گندله سنگ آهن، ۹ هزار و ۴۱۰ تن قیر، ۵ هزار تن کلینکر، ۵ هزار تن گوگرد و ۱۷۰ تن عایق رطوبتی می شوند.

۱۵ هزار و ۵۳۹ تن محصول شامل ۱۳ هزار و ۵۰ تن مواد شیمیایی، یک هزار و ۲۳۹ تن مواد پلیمری و یک هزار و ۲۵۰ تن قیر در تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی روی تابلو می رود.

تالار فرعی هم میزبان عرضه ۱۰ هزار و ۸۴۱ تن ضایعات و مواد پلیمری و شیمیایی است.

در تالار صنعتی و معدنی هم ۴ هزار و ۴۶۷ تن فولاد روی تابلو می رود.