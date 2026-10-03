به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان از تصویب و راه‌اندازی نخستین مرکز توسعه راهبردی نیروگاه‌های خورشیدی کشور در استان خبر داد و گفت: این مرکز با هدف تمرکز و تسریع در روند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، تسهیل امور بخش خصوصی و ساماندهی فرآیند استعلامات در محل شرکت برق منطقه‌ای کرمان راه‌اندازی می‌شود.

علی‌اصغر ذاکری‌هرندی امروز، ۱۱ مهرماه، در بیست‌ونهمین جلسه هفتگی بررسی نیروگاه‌های انرژی خورشیدی استان گفت: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و انرژی‌های تجدیدپذیر یک طرح ملی است و دولت چهاردهم بر این موضوع تأکید ویژه دارد.

وی افزود: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و نیروگاه‌های خورشیدی از راهکار‌های اصلی برای کاهش ناترازی برق بوده و استان کرمان با سرعتی که در این مسیر پیش رفته، شایسته تقدیر است.

مشکلات و موانع در این مرکز به‌صورت متمرکز و سریع رصد خواهد شد تا از پراکندگی امور و اعمال نظرات سلیقه‌ای جلوگیری شود و همه فرآیند‌های مرتبط با توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در یک مسیر مشخص دنبال شود.